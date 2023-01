Sophie Codegoni in ospedale: “Il rene mi sta facendo disperare”

Sophie Codegoni è stata malissimo, adesso è in ospedale, è incinta, spiega il problema che potrebbe avere al rene

Ieri Sophie Codegoni non è stata bene e adesso è in ospedale, deve rimanere ricoverata ancora un po’ di tempo, sembra abbia qualche problema al rene. Solo adesso Sophie Codegoni spiega tutto alle follower che si erano già preoccupate non vedendola apparire per qualche ora sui social. Come tutti sanno è incinta e ovviamente la paura è doppia in questi casi. Sophie Codegoni già due settimane fa avvertiva continue fitte al fianco destro ma poi il dolore è diventato sempre più forte, erano già due notti che non riusciva a dormire e ieri il dolore è diventato terrificante. Quindi, è andata in ospedale per una prima ecografia e il seguito.

Sophie Codegoni problemi al rene in gravidanza

Ha già fatto visite e controlli, ne deve fare altri ma è tutto sotto controllo, la sua piccolina sta benissimo: “Semplicemente è il mio rene che mi sta facendo disperare” commenta l’ex vippona che aggiunge che nessuno deve preoccuparsi perché la gravidanza procede benissimo ma è la fitta perenne al fianco destro che giorno dopo giorno le faceva sempre più male il problema.

“Alla fine c’è il rene destro parecchio infiammato, dilatato e adesso stanno cercando di capire se si tratta di calcoli renali ma è difficile perché sono troppo giovane” ma sa anche che in gravidanza non è possibile fare niente per i calcoli. I medici però credono possano essere anche coliche renali che sono molto dolorose e fastidiose ma dice che si possono curare in una decina di giorni. Ma c’è anche la possibilità che il dolore sia dovuto ad una particolare posizione in cui si è messa la piccola Celine.

Insomma, è davvero tutto sotto controllo, niente di preoccupante per la compagna di Alessandro Basciano, a parte la noia in ospedale e l’attesa di altri controlli, tutto procede benissimo. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono da poco tornati dal loro magico viaggio alle Maldive ove non hanno fatto altro che coccolarsi e pensare a come sarà la loro Celine, felici di diventare genitori così presto, soprattuto lei che è così giovane. Con la dolce mammina in ospedale c’è anche Basciano, è lei a mostrarlo nel letto accanto al suo e a chiedergli di restare a dormire, anzi sembra non lasciargli altra alternativa.