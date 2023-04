Carlo Conti passeggia a Firenze con la sua famiglia, sono foto rare

La rivista Chi pubblica le foto di Carlo Conti con moglie e figlio, sono foto rare

Da quando Carlo Conti ha sposato Francesca Vaccaro è cambiato, ha smesso di essere un birbante e dalle foto che pubblica la rivista Chi il suo sorriso mentre passeggia con la famiglia dice tutto. Carlo Conti e Francesca Vaccaro tengono in rari scatti mentre passeggiano a Firenze, con il loro piccolo Matteo. Sono una coppia modello e il presentatore confida che non hanno mai litigato, che non è ne hanno motivo né necessità, perché sono complementari. Soprattutto da quando è nato il figlio ma anche da quando Carlo Conti ha messo del tutto da parte il suo interesse per le altre donne. Da quando sono sposati è sempre stato il marito ideale ma spiega che in realtà anche prima è sempre stato onesto. “Ci troviamo perfettamente, siamo complementari. Vediamo la vita nello stesso modo, cioè il bicchiere mezzo pieno, abbiamo lo stesso entusiasmo per nostro figlio e superiamo insieme i problemi. Non abbiamo mai litigato” racconta al settimanale Chi.

Carlo Conti: “Ho sempre agito in buona fede”

“Se facevo il birbante spariva e dovevo rincorrerla” ha confessato in passato parlando della sua Francesca. Alla fine ha capito che era lei la donna sella sua vita.

Matteo ha 9 anni ed è ovviamente tifoso della Fiorentina. E’ ancora piccolo e i suoi gusti, i suoi miti cambiano di continuo, ma di certo la squadra del cuore deve restare quella.

A Il Messaggero ha confessato: “Prima giravo, frequentavo. Non mi sono comportato male, sono stato leale e rispettoso. Mi è capitato di lasciare con onestà, ma magari qualcuno avrà sofferto. Però ho sempre agito in buon fede, tanto è vero che con la mia prima fidanzatina Guia, con Monica e Ilaria, ci sentiamo e ci facciamo ancora gli auguri. Dongiovanni no, però mi davo parecchio da fare”.

E’ sempre stato un bravo ragazzo: “In discoteca bevevo acqua, non mi sono mai neanche ubriacato. E nessuno mi ha mai offerto una canna, eppure tra discoteche e le radio in quegli anni immagino girassero. Non me sono mai accorto, non ho mai fumato. Essere lucido per me era troppo importante, per vivere tutto con consapevolezza. Nessuna trasgressione. Ero solo patito delle ragazze”.

Dal 28 aprile lo vedremo di nuovo in onda con uno dei suoi programmi preferiti, I migliori anni.