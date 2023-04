Wilma Facchinetti in ospedale per una seconda operazione, mostra un’altra cicatrice

Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti, mostra un’altra cicatrice, è in ospedale per un’altra operazione

Wilma Facchinetti un anno fa ha avuto un brutto incidente, una terribile caduta da cavallo. Dolori lancinanti, un’operazione che l’ha fatta stare forse anche peggio, fino ad avere bisogno della morfina per avere un po’ di sollievo. Un post operatorio drammatico ma a distanza di poco più di 12 mesi Francesco Facchinetti è di nuovo in ospedale con lei. Dopo quella prima operazione alla spalla dello scorso anno non è andata bene per Wilma, la Faissol non riusciva ad alzare del tutto il braccio e rischiava di peggiorare compromettendo anche altri movimenti. Un primo intervento che evidentemente in Italia non è andato come doveva andare. Ieri Francesco Facchinetti era in tensione per sua moglie mentre era in sala operatoria, poi la notizia che tutto era andato bene. Il ritorno in camera di Wilma Helena Faissol che come sempre stringe i denti e non vede l’ora di tornare a casa. E’ lei a mostrare tra le storie di Instagram la vecchia cicatrice, quella che avrebbe potuto evitare, e la nuova cicatrice che spera le riporti la completa funzionalità del braccio, della spalla.

Wilma Facchinetti mostra la seconda cicatrice alla spalla

Poche ore fa il dolore era sopportabile, a causa dell’anestesia ancora non riusciva a parlare bene ma solo per la gola. Evita la morfina, tiene duro e va avanti con gli antinfiammatori e gli antidolorifici. Questa notte spera di stare meglio così potrà magari tornare a casa.

Francesco Facchinetti come sempre è con lei e cerca di farla sorridere in ogni modo ma anche a Lady Facchinetti non manca l’ironia: “Le foto della mia operazione sembrano una fiorentina. Ogni volta che mangiate una fiorentina ricordatevi di me”. Mostra le sue cicatrici, quella vecchia e la new entry. Della prima dice: “Inutile incompetenza”, della seconda si augura che sia quella definitiva.

A causa dell’intervento e dei farmaci Wilma è molto gonfia, ma anche in questa difficoltà trova il lato positivo e ammira il suo volto gonfio, le piacerebbe averlo sempre così pieno invece che magro.

Un anno fa dopo la sua prima operazione credeva di morire da dolore, passato l’effetto dell’anestesia era devastata, nemmeno la morfina con altro la faceva stare meglio. Questa volta è diverso, anche se avrà un’altra cicatrice questa volta l’operazione sembra sia riuscita.