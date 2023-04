Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa si sono incontrati per caso, la sua reazione

Gianluca Benincasa racconta la reazione di Antonella Fiordelisi quando si sono incontrati per caso in un locale

E’ Gianluca Benincasa a raccontare di avere incontrato la sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi. Un incontro per caso in un locale, l’ex vippona era già dentro e lui è entrato per salutare un’amica. E’ la reazione della Fiordelisi che ha sorpreso il suo ex che ha poi riportato tutto sui social. A dire il vero Gianluca Benincasa non fa il nome di Antonella ma è evidente che si riferisca a lei nel descrivere ciò che è accaduto. Il dente è ancora e sempre avvelenato, non hanno mai chiarito tra loro, lui aveva tutte le intenzioni di entrare nella casa del GF Vip quando lei era nel gioco, ma è stato bloccato. E’ con un tweet che Benincasa parla di questo incontro mentre Antonella Fiordelisi continua a tacere.

L’incontro tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa

Sembra che la concorrente dell’ultimo Grande Fratello Vip non voglia incontrare il suo ex ragazzo. Di certo avrà letto e avrà saputo quanto lui ha parlato di lei nei mesi di reclusione nella casa più spiata d’Italia. Forse tra loro non ci sarà mai un chiarimento o forse un giorno avverrà in tv. Intanto, il tweet di Gianluca Benincasa non lascia molti dubbi mentre la reazione della giovane ex gieffina fa pensare.

“Entrai in un locale qualche giorno fa a Milano (22.45), ero lì per salutare una ragazza(Giulia)… eh niente ho incontrato per mia sfortuna una ex che è scappata in 2 minuti solo con la mia presenza” questo il racconto di Benincasa sui social. Antonella Fiordelisi è davvero scappata appena ha visto il suo ex fidanzato nello stesso locale dove lei era evidentemente in compagnia di altre persone? Nessun commento da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello vip ma ricordiamo cosa ha più volte raccontato Gianluca.

Ha confidato che tra lui e la Fiordelisi non era finita, che quando è entrata nella casa stavano ancora insieme. Lei ha sempre negato e lui per un certo periodo le ha retto il gioco. Era tutto parte di un loro progetto ben organizzato ma non avevano considerato la possibilità che Antonella potesse incontrare l’amore proprio al GF, un altro amore, Edoardo Donnamaria.