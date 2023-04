E’ il compleanno di Vittorio Garrone, dolci gli auguri di Antonella Clerici

Dolcissimi gli auguri di Antonella Clerici per il compleanno del suo Vittorio Garrone

Oggi è il compleanno di Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici, e la conduttrice non ha fatto mancare i suoi dolcissimi auguri sui social, la sua dedica sempre importante per lui. Vittorio ha cambiato la vita della Clerici, non solo perché le ha dato il coraggio e la voglia di fare un traslosco e trasferirsi da Roma ad Arquata Scrivia ma perché le ha dato nuove energie. Pensava che dopo la delusione con Eddy Martens non avrebbe più avuto voglia di ricominciare con un nuovo amore e invece oggi Antonella Clerici festeggia il compleanno del suo amore più grande e vero. Un amore trovato in un’età in cui ci si può sempre e ancora innamorare come due ragazzini.

La dolce dedica di Antonella Clerici al suo compagno

Vittorio Garrone compie 57 anni. “Auguri amore mio… con te la vita è sorrisi, complicità, gioia. Per sempre” e non c’è altro da aggiungere, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno non potrebbe desiderare altro.

Tantissimi gli auguri per l’imprenditore che poco fa ha risposto alla donna della sua vita e a tutti: “Grazie cuore mio e grazie a tutti per i tantissimi auguri meravigliosi e affettuosi!!”.

Una serie di foto mostrano un po’ della vita privata di Antonella Clerici e Vittorio Garrone. Ci sono i loro selfie pieni di sorrisi, ci sono gli scatti in cui ridono a crepapelle indossando delle simpatiche parrucche. E’ una coppia che piace a tutti, non è una coppia come tante perché si amano davvero, non fingono.

“Evviva!!! Bellissimo vedere coppie finalmente appagate del loro starsi vicino! Ottima testimonianza grande Anto!” è uno dei tanti messaggi per Antonella e Vittorio tra i tantissimi che fanno gli auguri al festeggiato.

“AUGURONI al signor Vittorio, l’uomo che ti fa brillare ancora di più”, “Vedere Antonella così felice è bello anche per noi che le vogliamo bene. TANTI AUGURI A VITTORIO”.