Antonella Clerici rivela come spiava l’ex compagno sospettando i tradimenti

Antonella Clerici confessa come controllava l'ex compagno, come lo spiava, immaginando la tradisse

“Per amore si fanno tante cose” confida Antonella Clerici a Splendida cornice intervistata da Geppi Cucciari, parla prima del verde che oggi adora, il bosco in cui vive con Vittorio Garrone, poi rivela di come spiava l’ex compagno. Antonella Clerici ha più volte parlato delle corna che ha avuto, dei tradimenti, lo fa anche a Splendida Cornice spiegando anche altro. Non fa nessun nome, non dice a chi si riferisce ma che Eddy Martens, il papà di sua figlia Maelle, l’ha tradita lo sanno tutti, anni fa le foto sono apparse sulle riviste di gossip. Ha sofferto ma oggi e da tempo ne parla senza alcun problema, è la vita, tutto normale, non è la prima né l’ultima donna tradita. Geppi Cucciari entra nello specifico e partendo dal controllo che la Clerici cerca sempre di avere le ha chiesto se si è mai travestita per inseguire qualcuno, per scoprire qualcosa, magari proprio un tradimento.

Antonella Clerici: “Sospettavo il tradimento”

Antonella Clerici parla del precedente compagno, di Vittorio Garrone invece si fida, non ha bisogno di controllare niente su lui. “Di Vittorio mi fido, devo dire la verità, forse sbaglio magari poi un giorno mi pentirò però col mio precedente compagno, siccome sospettavo e giustamente sospettavo che ci fossero come dire delle altre situazioni ho imparato a frugare nelle tasche, a prendergli il telefono quando dormiva; no queste cose le so fare. Prima una volta c’erano un sacco di tipologie di telefono, adesso sono più uniformati, ci sono gli smartphone ma una volta neo allora io compravo sempre il telefono uguale al suo così mi esercitavo sul mio e quando ero padrona del telefono e sapevo fare tutto, anche cancellare l’eventuale visualizzazione, lo usavo e quindi regalavo il telefono non per generosità ma perché potevo controllare il suo”.

Impossibile non sorridere immaginando quella situazione che però in quel periodo ha di certo creato dolore ad Antonella Clerici. Era un’altra vita, oggi la conduttrice ne parla ridendo, ridendo anche di se stessa.