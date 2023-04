A Splendida cornice Antonella Clerici racconta l’odio di Maelle per il suo lavoro

La figlia di Antonella Clerici, Maelle, odia il suo lavoro. La conduttrice spiega il perché a Splendida cornice

Antonella Clerici ospite ieri sera di Geppi Cucciari in collegamento con Splendida Cornice su Rai 3 ha confermato che a sua figlia Maelle non piace per niente il suo lavoro. Anzi, Maelle odia il lavoro della sua mamma. Antonella Clerici lo racconta senza alcun problema, sincera come sempre e come ha cresciuto la sua bambina che sta diventando grande. “Maelle è gentile, non è arrogante, si prodiga per gli altri, quindi non va bene per lavorare in tv” inizia così la domanda di Geppi Cucciari che va a parare nel “tua figlia non è adatta a fare il tuo lavoro”. C’è un pizzico di saggia ironia e la Clerici annuisce, è davvero così, ribadisce: “Maelle odia il mio lavoro, non lo farebbe mai”.

“Mi dice sempre ‘mamma io non farei mai il tuo lavoro’ lei vorrebbe fare la veterinaria perché non ha paura del sangue. Magari potrebbe fare anche il medico, ecco guarda io cerco sempre di far fare a mia figlia le cose molto comuni e lei va alla scuola pubblica. Io ci tengo tantissimo, mi piace molto che frequenti tutti. Io non ero una privilegiata come lei però sono stata educata così e credo che questa sua generosità, il suo modo di fare venga proprio dal fatto che è una ragazzina che va d’accordo con tutti e questo mi piace”.

La saggezza della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno si mischia all’orgoglio di mamma. Come sempre stupisce la sincerità di Antonella Clerici che ammette che sua figlia non sarebbe adatta a fare il suo stesso lavoro, che è diversa da lei, lasciando intendere che è vero che un carattere come quello di sua figlia non sarebbe quello giusto per vivere nel mondo dello spettacolo. Maelle ama la natura, ama gli animali, è generosa, anche più della sua mamma.

Non terminano di certo qui le domande di Geppi Cucciari e le risposte di Antonella Clerici. L’intervista che va a scavare con allegria e ironia nella vita della conduttrice passa da Fabio Fazio alla vita privata, ovviamente cavalli sempre compresi, viste tutte le battute.