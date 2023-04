Per Antonella Clerici e Vittorio Garrone Pasquetta in Normandia

Pasqua e Pasquetta 2023 in Normandia per Antonella Clerici e Vittorio Garrone

Antonella Clerici e Vittorio Garrone per Pasqua e Pasquetta 2023 sono volati in Normandia. E’ uno dei loro posti del cuore, Garrone lì ha una splendida casa, i suoi cavalli, tanti amici. Per Antonella Clerici e Maelle anche quello è un posto magico, come la tenuta nel bosco ad Arquata Scrivia dove vivono da qualche anno. La conduttrice oggi è in onda con E’ sempre mezzogiorno ma ovviamente la puntata di Pasquetta è registrata, è festa per tutti. Ieri per fare gli auguri di Pasqua Antonella ha pubblicato uno dei suoi tanti selfie col sorriso, sempre in coppia con Vittorio: “Auguri a tutti. Serena Pasqua” perché nulla conta più della serenità e lei può dire di averla trovata conoscendo l’imprenditore che è diventato il compagno con cui desidera invecchiare. Ovviamente in Normandia c’è anche Maelle.

La Pasqua di Antonella Clerici

Una foto dalla spiaggia, la passeggiata di Antonella Clerici con Vittorio Garrone, i loro cani, gli amici più cari. Per il pranzo di Pasqua il cielo della Normandia ha regalato una giornata perfetta e non manca il barbecue con tutte le golosità. Ancora una volta tutto è molto semplice, la Normandia è un luogo speciale, sembra di essere fuori dal mondo, come in una favola.

La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno in tv continua a fare compagnia al suo pubblico. La puntata di Pasquetta è registrata, lei indossa una camicia a fiori su un cielo sereno, è uno dei suoi modi per portare nella casa di tutti la serenità, l’allegria, la tv mai urlata, quella vera, gentile, leggera.

Prima di partire per la Normandia con la sua famiglia Antonella Clerici è stata tra le ultime ospiti di Pio e Amedeo, a Felicissima Sera. Spettacolo che non è piaciuto a tutti, c’è chi ha riso tanto apprezzando le battute del duo comico e chi pensa che la Clerici sia semplicemente stata molto gentile nel rimanere in quel contesto ma che avrebbe voluto sprofondare.

Da domani tutti a dieta, finite le vacanze pasquali anche da E’ sempre mezzogiorno arriverà qualche consiglio per smaltire il peso preso con pastiere e colombe.