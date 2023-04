In ospedale Silvia Toffanin e Pier Silvio hanno fatto una promessa a papà Berlusconi

Una promessa importante quella di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi all'ex premier che è ancora in ospedale

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato in ospedale, sempre circondato dalla sua famiglia ma trapela una promessa che gli avrebbero fatto Pier Silvio e Silvia Toffanin. Della vita privata della coppia non si sa molto se non quello che i paparazzi fotografano quando sono a Portofino con i loro figli per una passeggiata. Questa volta si vocifera di una promessa importante fatta da suo figlio e dalla conduttrice, di parole del numero uno di Mediaset che avrebbe detto riferendosi al padre. E’ la rivista Diva e Donna a riportare quello che è un dolce pettegolezzo e che diventa importante vista la situazione, il lungo ricovero di Berlusconi. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi stanno insieme da così tanto tempo che la cronaca rosa ha perso il conto; hanno due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, ma sembra che non siano marito e moglie. Su questo c’è davvero grande incertezza, nessuno dei due ha mai confermato le nozze.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la promessa in ospedale

Una promessa fatta in ospedale, quella di sposarsi. Questa sarebbe la promessa che la coppia ha fatto al leader di forza Italia. Certo sembra uno strana ma il settimanale di gossip riporta che Pier Silvio l’ha promesso al padre mentre è ancora in ospedale, ricoverato al San Raffale di Milano. Sta combattendo contro una leucemia mielomonocitica.

C’è stato un momento in cui Silvio Berlusconi sembrava in grave pericolo di vita, forse è stato quello il momento della promessa o forse è solo il gossip che inventa storie commoventi e magari la coppia si è davvero già sposata in gran segreto.

L’ex premier è da 22 giorni al San Raffaele, più di tutti accanto a lui resta la sua compagna, Marta Fascina. Adesso che il peggio è passato continua a non lasciarlo mai solo. “Quando usciremo lo faremo assieme” ha commentato dimostrando il legame che li tiene insieme. Tra loro c’è stato un matrimonio simbolico, così si racconta.