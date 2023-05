La delusione di Soraia Ceruti per la reazione di Luca Salatino dopo l’addio

Soraia Ceruti svela cosa ha fatto Luca Salatino quando si sono lasciati

E’ un amore che sembrava immenso quello tra Soraia Ceruti e Luca Salatino e invece non solo è finita ma per l’ex corteggiatrice è arrivata anche la delusione. E’ stata Soraia a lasciare Luca, a Uomini e Donne Magazine spiega il motivo e racconta la reazione di Salatino, la delusione più grande. Lui l’ha bloccata ovunque, social e telefono, non l’ha mai difesa contro gli attacchi di chi ha iniziato ad insultarla e darle la colpa della fine della loro storia. Soraia Ceruti sottolinea che ha la coscienza pulita, che ha dato tutto a Luca Salatino ma con l’inizio della convivenza ha visto nuove cose, gelosie e debolezze che hanno contribuito a far finire l’amore. “Ho sentito parole brutte, sono stata incolpata di una serie di cose, io che non faccio del male neanche a una formica, ed è stato avvilente”.

Soraia Ceruti: “Luca non mi ha difeso”

“Mi è dispiaciuto che Luca non mi abbia difeso quando sono stata attaccata online. Anzi, forse ha dato modo di pensare che chi mi attaccava avesse ragione. Forse avremmo potuto dare un miglior esempio: siamo tra i pochi che si sono sempre rispettati e detti la verità, ma poi è finita così”.

Ribadisce che non c’è stato alcun tradimento, parla di una storia surreale, tutto falso, è sempre stata fedele a Luca.

“Io ammetto di essere stata nervosa, ma con la convivenza effettiva l’ho percepito diverso. Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze” Soraia aggiunge altro.“Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”.

Luca era geloso: “Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa. Abbiamo concetti diversi di gelosia, eppure quando io amo non vedo nessun altro”.

Ed ecco quando ha capito tutto: “Mi sono scoperta isterica, insofferente, e ho sentito che non c’era più il sentimento di prima. Gliel’ho detto guardandolo negli occhi”.

E’ stato Luca che ferito ha dato l’annuncio sui social, cosa che ha ferito Soraia. “Anche questo comportamento mi ha deluso, speravo almeno aspettasse un attimo a comunicare la notizia, tenendo conto di quanto era successo di bello. Poi mi ha bloccato sui social e sul telefono. Io con la mia coscienza però sono a posto”.

Alla domanda se Salatino è cambiato dopo il GF Vip non ha dubbi: “Mi dispiace dirlo, ma sì”.