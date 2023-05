Matrimonio per Loredana Lecciso: la figlia si è sposata in Kenya

Si è sposata la figlia di Loredana Lecciso ma il matrimonio è stato celebrato lontano da casa

Sarà contenta o no Loredana Lecciso per il matrimonio di sua figlia Brigitta? Immaginiamo di sì anche se sui social non abbiamo visto nemmeno una foto pubblicata dalla compagna di Al Bano Carrisi. Qualcuno si è confuso e ha pensato che a sposarsi fosse stata Jasmine, la secondogenita ventiduenne che Loredana Lecciso ha avuto dal cantante, ovviamente non è così. Loredana ha una figlia di 28 anni nata dal matrimonio con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato a cui è stata legata dal 1993 al 1996. Le nozze erano già state annunciate e riportate dalla rivista Nuovo, chi è il fortunato sposo? Il genero della Lecciso è Jan Langer, vive a Watamu in Kenya, ed è lì che la primogenita di Loredana Lecciso ha scelto di continuare a vivere. Infatti, la coppia è nata proprio in Africa quando la ventottenne dopo la laurea ha iniziato a fare volontariato.

Il matrimonio di Brigitta, la figlia di Loredana Lecciso

Ovviamente tutta la famiglia aveva già conosciuto il fidanzato di Brigitta. Il matrimonio era stato già celebrato a Lecce con rito civile ma la grande festa si è svolta in Kenya, sembra che tutta la famiglia sia volata lì ma per il momento non ci sono foto se non uno scatto pubblicato dalla sposa sul suo profilo social. E’ una foto che mostra la torta nuziale in primo piano e si intravedono gli sposi vestiti di bianco. Brigitta ha semplicemente scritto “Mr and Mrs” per poi ricevere una valanga di auguri, le congratulazioni alla coppia per i fiori d’arancio.

Brigitta è laureata in moda a Milano e per anni ha viaggiato tra l’Italia e l’Africa per dedicarsi al volontariato. L’Africa è sempre stata la sua passione anche quando ci andava in vacanza con il padre, infatti i nonni possiedono una casa proprio a Watamu. E’ nel 2021 che ha incontrato Jan, il manager metà iraniano e metà tedesco che l’ha fatta innamorare. Lui gestisce un lussuoso hotel in Kenya ed è proprio lì che i due innamorati hanno voluto dire il loro sì. Brigitta produce capi di moda con la collaborazione di artigiani locali, possiede un suo brand, si può quindi dire che è del tutto realizzata e per questo la sua mamma non può che essere felice, anche se anche lei ha scelto di vivere lontano dall’Italia, proprio come Cristel, la figlia di Al Bano e Romina Power.