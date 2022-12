La figlia di Loredana Lecciso si sposa, la sua reazione

La figlia di Loredana Lecciso si sposa, il matrimonio è imminente, tutto è pronto

La figlia di Loredana Lecciso si sposa, una notizia che riporta la rivista Nuovo ma che è confermata perché è un annuncio fatto dalla compagna di Al Bano e dalla promessa sposa. Forse non tutti ricordano che Loredana Lecciso ha due figli con Al Bano, Jasmine e Al Bano jr, ma che prima di incontrare il cantante è stata sposata con Fabio Cazzato, dal loro amore è nata la primogenita, Brigitta. E’ ovviamente lei che si sposa, è lei che sta facendo battere forte il cuore della sua mamma. Il settimanale di gossip aggiunge altri dettagli, soprattutto chi sarà il genero della Lecciso. Lui è Jan Langer, vive a Watamu in Kenya. Brigitta e Jan si sono conosciuti in Africa perché lei dopo la laurea ha iniziato a fare volontariato facendo avanti e indietro tra i due continenti. Ma è in Kenya che adesso si è trasferita, la sua vita è lì e nell’intervista ha confidato che non aveva mai conosciuto uno come il suo fidanzato, definendolo un grande lavoratore, intelligente, avventuroso e sportivo.

La reazione di Loredana Lecciso al matrimonio della figlia

Loredana Lecciso sembra sia felice per sua figlia perché sa che sta facendo la scelta giusta. Tutta la famiglia ha ovviamente già conosciuto Jan e anche Al Bano sembra sia rimasto colpito dal giovane. “Lui non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi…Quando ha conosciuto Jan era entusiasta…” ha confidato Brigitta spiegando che al compagno della sua mamma non piace molto il Kenya ma che il suo compagno piace proprio a tutti e non vede l’ora entri a far parte davvero della sua famiglia.

Sembra che il matrimonio sarà celebrato a Lecce con rito civile forse alla fine di questo mese. Ci sarà poi una gran festa in Kenya e per l’occasione tutta la famiglia volerà lì, anche la Lecciso che ha il terrore degli aerei ma che per sua figlia farebbe di tutto.