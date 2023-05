Sophie Codegoni in ospedale: sta per nascere la sua bimba

Sophie Codegoni è in ospedale: la bimba sta per nascere in anticipo?

Sophie Codegoni è in ospedale, è arrivato il momento del parto. E’ The pipol gossip ad annunciare che questa mattina l’ex gieffina è entrata in ospedale e che sta per nascere la sua bambina, la figlia di Alessandro Basciano. Emozioni alle stelle per la coppia che nelle ultime ore ha pubblicato una foto bellissima in bianco e nero lasciando intendere che il momento era vicino ma fino a poche ore fa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non hanno detto nulla dell’ingresso in ospedale, del parto vicinissimo. Sta per arrivare la piccola Celine e tutta la famiglia è in attesa dell’evento. Si tratta solo di indiscrezioni ma tutti i conti tornano e sembra manchi davvero pochissimo al parto, al più dolce degli annunci.

Sophie Codegoni sta per diventare mamma

Fino a un anno fa non avrebbe mai immaginato di vedersi mamma così giovane ma l’amore per Alessandro Basciano l’ha travolta. Sophie aveva confidato ai follower che la data prevista per il parto era il 15 maggio, ma si sa che non c’è mai la certezza di un giorno preciso, a meno che non si tratti di un parto cesareo programmato. Al momento sui rispettivi profili social di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tutto tace, nessuna conferma sull’indiscrezione che racconta di un ricovero in ospedale e della bimba che sembra stia per nascere con qualche giorno di anticipo rispetto alla data indicata dalla sua bellissima mamma.

I fan della coppia non vedono l’ora di saperne di più e di fare ad entrambi gli auguri più dolci. Basciano è già papà di Niccolò e ha ricevuto più critiche da parte di chi pensa che sia un padre assente con il suo primo figlio e che magari lo sarà anche con la piccola che sta per nascere. Ma nella storia d’amore tra i due ex vipponi non credeva quasi nessuno e invece la coppia ha dimostrato che il loro amore è vero e forte. Abbiamo visto il piccolo Niccolò anche al GF Vip quando è andato dal suo papà per una dolcissima sorpresa dicendo che gli manca tanto, soprattutto la sera, quando gli prepara il latte. Attendiamo l’annuncio dell’arrivo della sua sorellina.