Micol Incorvaia, la sua dichiarazione d’amore a Edoardo Tavassi è spiazzante

Micol Incorvaia racconta del legame che c'è tra lei ed Edoardo Tavassi ed è una meravigliosa dichiarazione d'amore

Pochi credevano nel loro amore, a parte i fan degli Incorvassi, ma Micol Incorvaia ed Eodardo Tavassi stanno dimostrando quanto è importante la loro storia. E’ al settimanale Mio che la Incorvaia ha spiegato che tra loro non c’è una semplice infatuazione, che non è un amore come tanti ma un vero incontro di anime simili. Tutto procede a gonfie vele, nella vita reale Edoardo e Micol continuano ad amarsi, il loro legame sembra destinato a durare nel tempo. Si sono conosciuti nella casa del GF Vip e per loro è davvero incredibile quanto sta accadendo. A volte devono separarsi ma la lontananza non li spaventa, hanno imparato a gestire anche quella. Micol Incorvaia ammette che non si innamora facilmente ma che mai avrebbe immaginato di innamorarsi al GF Vip, di incontrare nel reality show di Canale 5 la persona che la rende felice.

Micol Incorvaia: “Trovarla dentro è stato spiazzante”

“Probabilmente era l’ultima delle cose che immaginavo sarebbe successa. Tra l’altro ho incontrato una persona che non credevo potesse esistere neppure fuori dalla Casa. Trovarla dentro è stato spiazzante. Soprattutto per me, perché faccio fatica ad innamorarmi” è una vera dichiarazione d’amore quella della sorella di Clizia Incorvaia. Ciò che è incredibile è che entrambe le sorelle abbiano trovato la persona giusta al Grande Fratello.

Al settimanale Micol ha confidato che quello con Edoardo Tavassi non è un amore qualsiasi. Parlano entrambi di un sentimento molto forte e questa volta anche lei si sbilancia: “Non si tratta di un amore qualsiasi. Ma di un sentimento fortissimo e travolgente per cui ne vale la pena. Ne sono certa. Penso sia stato l’incontro di due anime simili, con tantissime affinità caratteriale, con molti interessi in comune e con la stessa ironica – Micol Incorvaia prosegue – Abbiamo la stessa percezione dei rapporti, dei valori, della famiglia, della vita. Guardiamo al mondo con gli stessi occhi e probabilmente è questo che ci lega. E poi ci piacciamo molto. Siamo semplicemente noi stessi”.