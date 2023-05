Dai social Ezio Greggio annuncia la fine della sua storia con Romina

Un altro addio ma senza troppo dolore. Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno deciso di mettere fine alla loro relazione dopo cinque anni insieme. Nonostante i recenti sospetti sulla loro situazione durante il matrimonio del figlio di Ezio, non c’erano conferme ufficiali. Ed effettivamente a tanti era sembrato strano che la bella Romina non fosse presente in un giorno così importante per il conduttore di Striscia la notizia. Chi aveva immaginato che la coppia non fosse più una coppia, a quanto pare non sbagliava. E infatti poche ore fa, a rompere il silenzio è stato proprio Ezio Greggio che con una storia sui soical, ha spiegato che cosa sta accadendo tra lui e Romina. Ieri quindi Greggio ha deciso di rendere la questione pubblica e ha annunciato ufficialmente che dopo 5 anni d’amore, è finita la relazione. Durante il loro tempo insieme, i due sono stati inseparabili, lavorando e condividendo numerosi progetti di vita. Nonostante la separazione, mantengono un rispetto reciproco, lo ha spiegato il conduttore di Striscia, nel suo comunicato, se così possiamo denifirlo!

Scoppia la coppia: Ezio Greggio e Romina si sono detti addio

“La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa. Entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita, la storia è diventata una grande amicizia. Tanto che è venuta giorni fa anche al mio Monte Carlo Film Festival e il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno. Sono stati cinque anni indimenticabili. W Romina”, ha scritto Ezio Greggio pubblicando una storia sui social. A fare da sfondo uno scatto del presentatore insieme alla sua ormai ex fidanzata alla manifestazione cinematografica della città-Stato del Principato di Monaco. Insomma l’amore è finito ma tra i due, c’è comunque un dolce rapporto di amicizia e di stima che sembra essere destinato a durare, visto che sono anche diversi i progetti che i due hanno portato avanti insieme e porteranno avanti insieme.