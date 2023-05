La dedica di Michelle Hunziker ad Aurora e Goffredo arriva in un giorno speciale

Tutto l'amore di nonna Michelle Hunziker nella dedica ad Aurora e Goffredo in un giorno speciale

Che giornata meravigliosa ieri per la famiglia di Michelle Hunziker, per la piccola Sole Trussardi che ha fatto la Comunione ma anche per la dedica ad Aurora e Goffredo. Tutta la festa è stata ancora più dolce e bella perché c’era un membro in più in famiglia, il piccolo Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il nipotino che ha reso nonna Michelle Hunziker. Pazza di gioia ieri la conduttrice e showgirl non ha fatto ovviamente mancare gli auguri alla sua Sole ma ha dedicato alla sua primogenita e al genero un post pieno di tenerezza. Michelle non vedeva l’ora di diventare nonna, l’ha sempre detto in tante interviste, sono anni che chiedeva a sua figlia Aurora di darle un nipotino, soprattutto quando ha capito che Goffredo era davvero il ragazzo giusto per lei.

Michelle Hunziker le foto con il nipotino

Durante il pranzo per festeggiare la Comunione di Sole Trussardi la sua mamma prende in braccio il piccolo Cesare, è il momento del ruttino, anche lui ha mangiato ed è un fagottino dolcissimo tra le braccia di nonna Michelle Hunziker. La nonna più bella d’Italia scrive: “Ragazzi avete fatto un capolavoro… vi amo” è il suo grazie alla giovane coppia, ad Aurora e Goffredo, il grazie per averle dato il maschietto che tanto desiderava dopo tre meravigliose figlie.

In tutta risposta Aurora e Goffredo Cerza si coccolano, c’è la nonna che li aiuta con Cesare, così loro hanno tempo da dedicarsi, felici di essere diventati mamma e papà. “L’unico per me” scrive la figlia di Eros e Michelle ma tra i commenti i follower le ricordano che i suoi uomini adesso sono due, c’è anche il piccolino. Lei ringrazia per la correzione, è vero ha due uomini da amare e da cui essere amata ma c’è anche papà Eros, non lo dimentichiamo.