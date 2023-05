Prima Comunione per Sole Trussardi, Michelle Hunziker mostra il giorno di festa in famiglia

La festa in famiglia per Sole Trussardi, la figlia di Michelle Hunziker e Tomaso

Un giorno di festa oggi per la famiglia di Michelle Hunziker perché la figlia, Sole Trussardi, ha fatto la Prima Comunione. Un giorno speciale per la secondogenita di Michelle Hunziker, la figlia nata dalla storia d’amore con Tomaso Trussardi. Ovviamente, c’era anche lui alla festa organizzata per la sua bambina, prima la cerimonia in chiesa e poi il pranzo con tutta la famiglia al gran completo. Dolcissima Aurora Ramazzotti, mamma di Cesare da poco più di un mese, non dimentica il suo ruolo di sorellona e accompagna mano nella mano Sole che indossa il saio bianco e la coroncina. Coroncina di fiori che durante il pranzo finisce in testa a Tomaso Trussardi, e diventa la sua storia da mostrare su Instagram per fare gli auguri a sua figlia.

Michelle Hunziker in bianco per la Comunione di Sole

Un’altra emozione in famiglia e Michelle Hunziker ha scelto un tailleur bianco per la Prima Comunione della sua bambina. Una nonna come sempre bellissima; infatti nel momento mancato il suo aiuto ad Aurora e non sono mancate le coccole al piccolo Cesare. Maggio è il mese delle Comunioni e nelle sue stories la Hunziker non fa mancare un po’ della giornata vissuta. Pubblica la foto con le sue tre figlie, di schiena mentre camminano unite dalle loro mani.

Oggi è Sole Trussardi la protagonista e per festeggiarla la famiglia si è riunita al gran completo, c’è anche il fratello di Michelle che orgogliosa mostra la foto scrivendo a scanso di equivoci: “My brother an I”, “Io e mio fratello”. Di certo c’erano anche le nonne, la famiglia Trussardi, nonna Ineke. Aurora ha lasciato tra le braccia della nonna il suo Cesare e ha coccolato così Goffredo Cerza, il suo compagno, ma anche Odino, il bellissimo levriero di Tomaso Trussardi. Pace fatta in famiglia, a più di un anno dalla separazione e dopo tanti pettegolezzi la famiglia resta unita, soprattutto nelle occasioni speciali dove regna l’armonia per amore dei figli.