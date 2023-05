Michelle Hunziker svela il menù light per tornare in forma, la sua dieta

Michelle Hunziker svela cosa mangia, le ricette, la sua dieta, i piatti light per la prova costume

Hunzimenù, Michelle Hunziker svela il suo menù di oggi, le ricette light per essere in forma. Michelle non ama molto le diete ma fa attenzione a cosa mangia; di certo è golosa e se un giorno esagera poi segue la dieta più adatta. E’ da sempre in gran forma e svela un altro segreto di bellezza. Michelle Hunziker mangia pulito, significa che le cotture sono semplici e veloci, gli ingredienti essenziali ma aggiunge anche che il corpo ha bisogno di tutti i macronutrienti per stare bene. Pollo e riso, questo il pranzo di oggi ma niente di triste, un primo e un secondo piatto ottimi, non il triste riso col pollo che mangiano in tanti. Nonna Michelle Hunziker propone le sue creme Goovi, suggerisce di essere ottimisti, di amarsi, di coccolarsi, se possibile di fare anche dei massaggi ma più di tutto di fare attenzione alla dieta, al menù, a cosa mangiamo.

Michelle Hunziker propone il suo menù di oggi

“Hunzimenù di oggi per mangiare pulito: tacchino marinato nel limone con curry e peperoncino. E a seguire risotto con asparagi bianchi! Il segreto sta nelle quantità e nella qualità del cibo che ingerite!”. Quindi le quantità restano ridotte, è ovvio che non bisogna esagerare ma è anche necessario rendere i piatti gustosi. Non è chiaro se aggiunge grassi e sale o se tutto risulta ottimo con curry e peperoncino.

“Il corpo ha bisogno di tutti i macronutrienti per stare bene” conclude la conduttrice e showgirl che più tardi sempre su Instagram mostra il suo meraviglioso terrazzo a Milano.

“E mi rallegro della natura che ho creato sul mio terrazzo a Milano… rose, gelsomini e pure limoni” orgogliosa anche di questo, dei suoi angoli di casa che apprezza sempre di più. Dopo la puntata di Striscia la notizia è già a casa, soddisfatta della sua giornata e pronta a suggerire i massaggi alle gambe da abbinare ai prodotti Goovi, mostrati dalla bravissima Joice Rodriguez.