Antonino Spinalbese e Luna, le nuove foto ma anche un video che non piace a tutti

Dolcissimo Antonino Spinalbese con sua figlia Luna ma c'è un video che non piace a tutti

Ci sono altre foto di Antonino Spinalbese con sua figlia, nuove foto con la sua piccola Luna Marì che è davvero una bimba meravigliosa, bellissima. Spinalbese è pazzo di lei, sempre di più e lei ricambia con la stessa felicità di trascorrere tanto tempo con il suo papà. E’ il settimanale Chi di Alfonso Signorini a pubblicare altre foto di padre e figlia insieme, perché Belen è una mamma straordinaria allo stesso modo, che permette al suo ex compagno di stare con sua figlia ogni volta che lo desidera. Per lui non è stato semplice stare tanti mesi lontano dalla sua bambina quando ha partecipato al Grande Fratello Vip così adesso Antonino Spinalbese fa di tutto per recuperare il tempo che non ha vissuto con la sua piccolina. Forse mostra un po’ troppo sui social, qualche follower lo rimprovera ricordandogli che la bimba è piccola e che non è giusto mostrarla di continuo in tante situazioni, anche mentre fa il bagnetto.

Antonino Spinalbese le nuove foto con la figlia Luna Marì

Nell’ultimo post pubblicato dall’ex hair stylist su Instagram c’è un video di sua figlia, fa il bagnetto. Sonia Bruganelli commenta tutta la dolcezza di quelle immagini ma c’è chi non apprezza perché è una follia mettere tutto sui social. C’è chi gli chiede perché: “Ma i bambini sui social… Perché? Ma cosa avete in questa testa? Ma volete tutelarle queste creature? Ma lo capite che state invadendo la loro privacy e che state vendendo la loro immagine senza un consenso? Per altro ci sono maniaci e pervertiti? Mah” .

Antonino non risponde ed è una fotografa ed insegnante a richiamarlo, a chiedergli di non pubblicare certi video. Anche lei si riferisce al bagnetto di Luna: “Per favore certi video e certe foto evitateli ve lo dico da fotografa e da insegnante… c’ è un mondo marcio che vive di questo”.

Ma quasi tutti, tra le immagini che Antonino Spinalbese pubblica sui social con la sua bambina e quelli che pubblica il gossip, vedono solo l’amore immenso di un padre.