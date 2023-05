Sophie Codegoni, le foto fuori dall’ospedale con Celine e l’arrivo a casa

Le prime foto di Sophie Codegoni da mamma con Celine fuori dall'ospedale

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sui social hanno già pubblicato il ritorno a casa dopo la nascita di Celine Blue ma arrivano anche le foto pubblicate dalla rivista Chi. Sono le foto di Sophie Codegoni che lascia l’ospedale, sono le prime foto da mamma, bellissima, tutta in rosa. La coppia ha bruciato le tappe? Qualcuno dice di sì ma loro sono così felici in tre e non potevano ovviamente mancare le foto del settimanale di gossip di Alfonso Signorini, le prime foto della nuova famiglia. I paparazzi pronti a scattare fuori dall’ospedale Santa Caterina, non possono vedere la bambina perché coperta ma ci penseranno poi i suoi genitori ha mostrare il suo visino in più foto. Sophie ha 22 anni, è davvero una mamma molto giovane; Alessandro ha 33 anni ed è già papà del piccolo Niccolò nato da una relazione precedente. Un anno e mezzo fa il primo incontro nella casa del GF Vip e questa settimana il settimanale Chi mostra le foto con la loro bimba.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano lasciano l’ospedale con la figlia

Le critiche ricevute dopo la proposta di matrimonio di Alessandro sul red carpet non hanno fermato il loro amore ma per la coppia accanto ai tantissimi auguri di tutti non mancano mai i commenti negativi, soprattutto dopo le accuse di Fabrizio Corona. Sophie Codegoni ha davvero fatto il filler alle labbra durante la gravidanza?

Tra i commenti: “Era bella a uomini e donne.. Ora stai diventando di plastica come tua mamma, il problema è che tu hai solo, 20 anni.. Non t voglio immaginare a 40.. non credo che avrai il viso delicato che avevi prima..x niente.. Già le labbra non mi piacciono più” e sull’ultima foto pubblicata da Sophie su Instagram “Probabilmente la foto non è recente, ma perché pubblicare foto patinate ora? Sei appena diventata mamma, forse avrai le occhiaie, forse non ti sentirai al top, se non ti va di mostrarti per quello che sei è rispettabilissimo, viviti la tua famiglia fuori dai social!”.

Dalle foto fuori dall’ospedale alla mongolfiera con il nome di Celine sulla porta nel mezzo ci sono tanti baci della coppia a favore di paparazzi. Tra riviste di gossip e social c’è tutto un nuovo mondo da mostrare con la piccola Celine.