Sophie Codegoni, la festa per Celine è dolcissima ma arriva la prima critica

Sophie Codegoni è a casa con Celine, la festa è dolcissima ma forse c'è un errore

Il 12 maggio Sophie Codegoni è diventata mamma di Celine e il ritorno a casa è stato dolcissimo. Per la piccola di casa un benvenuto pieno di coccole ovviamente tra palloncini e fiori, dolcetti e confetti. Sophie Codegoni sapeva anche ad attendere lei e Celine ci sarebbero state tante attenzioni, una piccola festa ma in realtà nei giorni scorsi anche la giovane mammina aveva organizzato con cura alcune cose pensando proprio al momento del ritorno a casa. Per l’ex gieffina non solo è stata la prima festa della mamma ma con Celine Blue ha festeggiato due volte. Uscite dall’ospedale sono arrivate a casa e ad accoglierle c’era tutto l’amore possibile. E’ bellissima la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, mamma e papà hanno deciso di mostrare subito il suo visino ed è un vero spettacolo. Qualcuno non può fare a meno di notare qualche errore commesso dalla mamma e dal papà di Celine, la bimba è appena nata.

Dolcissima festa per l’arrivo di Celine Blue a casa con la mamma

Creazioni personalizzate e una squadra di esperti per rendere tutto speciale, per rendere perfetto l’arrivo a casa di mamma e figlia. Adesso inizia una nuova vita, in tre, Alessandro, Sophie e Celine ma ovviamente c’è anche il piccolo Niccolò, il primogenito di Basciano.

Tra bignè e confetti arriva anche una prima critica, se la festa in casa è perfetta quando Sophie pubblica la prima foto della sua bambina in auto arriva il commento di chi le fa notare che è un po’ troppo piccola per metterla nel seggiolino per auto. La Codegoni ha sbagliato seggiolino per sua figlia o è quello giusto? Sono le follower a discutere tra loro, magari Sophie ha solo scattato una foto per pubblicità e sa bene se quello è il modo giusto per mettere Celine in macchina appena nata.

“Dovrebbe stare nella sacca è troppo piccola ancora…”, “Non è piccola per metterla in macchina” e altri commenti ma arriva la difesa. “Perché tutte nascono già mamme vero? Con l’esperienza imparerà, tra l’altro tutti gli oggetti per la bimba se li è fatti anche sotto consiglio delle follower quindi un tot di persone le avranno consigliato questo seggiolone che da quel che ho capito è per 0 mesi”.