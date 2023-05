Coppie VIP Sorpresa per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: Niccolò in ospedale per conoscere la sorellina

Che dolce sorpresa per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, il piccolo Niccolò in ospedale per la sorellina Celine

Quanta dolcezza nelle foto pubblicate oggi da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni dopo la nascita di Celine. La piccola è nata questa mattina, è nata una nuova famiglia, allargata e bellissima, perché in ospedale per conoscere subito Celine è arrivato anche Niccolò. Il primo figlio di Alessandro Basciano, nato dalla relazione con la modella Clementina Deriu, non è arrivato a mani vuote, ha portato alla sua sorellina un peluche rosa e una letterina. Il piccolo Niccolò ha sette anni e sul suo viso nella foto scattata dal papà c'è tutta la dolcezza del momento, c'è tutta l'emozione per una sorpresa importante che ha voluto fare a Sophie. La Codegoni non potrebbe essere più felice tutto è andato benissimo, come il primo incontro tra i due bimbi. Alessandro Basciano papà bis Celine Blue, questo il nome scelto da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e chissà cosa avrà scritto il fratello maggiore per lei. A giudicare dalla busta con stelle e cuori colorati deve esserci dentro tanto amore. Un gesto bellissimo, di certo il piccolo sarà stato aiutato dalla sua mamma. "Qui qualcuno si è presentato con letterina e coniglietto" ha scritto l'ex gieffino mostrando il suo bambino emozionato. Così Basciano ha dimostrato con una foto che sa prendersi cura dei suoi amori più grandi, che è un papà tenerissimo con il suo primo figlio e che saprà sempre proteggere entrambi, sia Celine che Niccolò. Spesso sono i piccoli gesti a dire tutto e a porre le basi per legami importanti. Sophie Codegoni mamma: è nata la piccola "Basciagona", tutta la gioia di papà Ale In tantissimi continuano a scrivere messaggi di auguri ai neo genitori, anche tanti vip ovviamente, da Angela Melillo a Manila Nazzaro e Jessica Selassie che hanno visto nascere il loro amore nella cada del GF Vip. Ci sono anche gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano che hanno sempre fatto il tifo per la loro storia; ovviamente anche Aldo Montano, poi Edoardo Tavassi, Matteo Diamante, Guenda Goria, Carmen Russo, Giacomo Urtis, Taylor Mega, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Greoraci, Adriana Volpe e tanti altri, tantissimi.



