Sophie Codegoni mamma: è nata la piccola “Basciagona”, tutta la gioia di papà Ale

E' nata la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: auguri alla piccola e benvenuta alla piccolina

E dopo averci regalato un vero e proprio show dalla stanza di ospedale, Sophie Codegoni, influencer ed ex partecipante del Grande Fratello Vip, ha dato il benvenuto alla sua bambina Céline. Nessun mistero sul nome che la coppia aveva scelto. Sin da subito abbiamo saputo come si sarebbe chiamata la piccola! L’annuncio è stato fatto tramite un dolce ritratto di famiglia pubblicato sul suo profilo Instagram. Sophie e Alessandro Basciano, il suo compagno, hanno aspettato con trepidazione ed entusiasmo l’arrivo della piccola, e finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Questo segna l’inizio di un nuovo e importante capitolo della loro vita, che sono ansiosi di godersi appieno. Sophie aveva informato negli ultimi giorni i suoi follower che la gravidanza era agli sgoccioli, anche se i tempi erano stati un po’ anticipati dalla bambina. Céline a quanto pare, non vedeva l’ora di venire al mondo.

E’ nata la piccola Cèline tutta la gioia dei Basciagoni

La gravidanza di Sophie Codegoni è stata un’esperienza emozionante e gioiosa che abbiamo condiviso con lei negli ultimi nove mesi visto che la bella neo mamma, ha raccontato molto di questo suo percorso. Da influencer e ex concorrente di un reality show, questo periodo ha rappresentato un momento di grande cambiamento e nuovi inizi per Sophie. La sua relazione con Alessandro Basciano è nata nella Casa del Grande Fratello Vip, ma ha superato le aspettative e si è consolidata al di fuori delle dinamiche del programma televisivo. E va detto, che non tutti ci credevano. Noi stessi qualche piccolo dubietto lo abbiamo avuto ma alla fine, anche questa favola, ha avuto il suo lieto fine visto che Alessandro e Sophie si amano alla follia e sono diventati, poche ore fa, genitori di una meraviglia.

Il loro amore ha raggiunto un punto così profondo da portarli a compiere uno dei passi più importanti della loro vita: diventare genitori. Lo scorso novembre, la splendida Sophie ha annunciato la sua gravidanza su Instagram con un messaggio pieno di amore: “La tua mamma e il tuo papà ti stanno aspettando. Sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino”. In quel momento era ancora troppo presto per conoscere il sesso del bambino, quindi il soprannome “puntino” era appropriato.

Tuttavia, adesso sappiamo che la loro attesa è stata coronata dal dono di una splendida bambina di nome Céline. L’arrivo di Céline segna un nuovo inizio per Sophie e Alessandro, che sono pronti ad abbracciare pienamente questa meravigliosa fase della loro vita. “Non ci sono parole per descrivere la gioia,l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire.

La nostra Céline blue” hanno scritto Alessandro e Sophie presentando al mondo intero la bambina. Non possiamo che fare a entrambi i nostri più sinceri auguri e dare il benvenuto alla piccola Cèline.