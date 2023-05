Sophie Codegoni parla del parto: “E’ stato veramente bello” quasi senza dolore

Sophie Codegoni per la prima volta parla del parto ma è incredibile, non ha sentito molto dolore, quasi non si è accorta di nulla

Un parto quasi senza dolore per Sophie Codegoni che per la prima volta racconta tutto. Parto naturale per la 22enne che adesso è felice a casa con la sua Celine e con Alessandro Basciano; si gode la nuova vita e le pubblicità con sua figlia. E’ alle follower che racconta tutto. Sophie Codegoni spiega che era terrorizzata per le cose che le avevano raccontato sul parto, il dolore più grande della vita, un male assurdo. Invece, paragona il travaglio, le contrazioni, al dolore delle mestruazioni, poi il parto quasi una passeggiata. Ha avuto solo un attimo di dolore forte, ma davvero è durato pochissimo, da lì le hanno fatto l’epidurale ed ecco svelato perché Sophie Codegoni non ha avvertito il dolore. “Io sono una fifona di prima categoria sono arrivata lì all’ospedale terrorizzata anche perché tutti mi dicevano’ ah preparati sarà il dolore più grande della tua vita, un male assurdo’. E io dicevo mamma mia invece devo dire sono stata probabilmente super fortunata perché ho avuto anche dei medici che mi hanno aiutata tantissimo, veramente bravi”.

Sophie Codegoni il ricordo del parto è bellissimo

“Del parto ho proprio un ricordo bello, cioè non ho avuto quel dolore che mi raccontavano anzi, è stato un dolore minimo, cioè paragonabile al dolore delle mestruazioni e niente di più, niente di meno e in totale è durato quattro ore e mezza, mi sembra”.

Le si sono rotte le acque e l’hanno portata in sala travaglio, non sentiva le contrazioni, non sé accorta quasi di nulla. “L’unico momento dove ho avuto un po’ di dolore e che ho detto ok mi sa che avevano ragione è stato proprio alla fine del travaglio, poco prima di iniziare con le spinte e ho sentito queste fitte forti”.

A quel punto le hanno fatto l’epidurale: “Un pizzico di epidurale e anche quello sicuramente mi ha aiutato tantissimo e da lì niente, ho iniziato con le spinte ma veramente è durato quel momento, pochissimo ed è stato veramente bello anche perché era notte, quindi ambiente super tranquillo e Ale era lì insieme a me e c’era Celine che mi aiutava veramente tanto, cioè quando io non riuscivo a spingere spingeva lei per me. Quindi, è stato veramente bello, proprio un bel parto”.

Davvero fortunata la Codegoni che racconta anche che sua figlia dorme tutto il giorno ma di notte dall’una alle cinque piange, si agita, non vuole ovviamente dormire. Per Sophie non è un problema, anche lei riposa di giorno e tutto si risolve. Tutto perfetto, una vera favola.