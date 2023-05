Oriana Marzoli è in crisi con Daniele? “Adesso torno in Italia”

Se c'è crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro lo svela la simpaticissima venezuelana

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono in crisi? Distanti per risolvere qualche problema di coppia? E’ sempre così, quando una coppia è felice dopo poco per gli altri diventa una coppia in difficoltà. Oriana e Daniele si sono lasciati? Oggi il rumor sulla presunta crisi non ha lasciato tregua ai due ex gieffini, che si sono sempre mostrati insieme. Il caso però è scoppiato e anche Pipol Gossip ha ipotizzato qualcosina riportando le voci sulla coppia. Sembra che Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro stiano attraversando un momento buio della loro storia, sembra che sia lei a non volerne più sapere, già stanca di tutto e non solo di non avere una casa sua e un po’ di tranquillità. Oriana è infatti tornata in Spagna ma per molti la sua sarebbe una fuga da Daniele. La simpaticissima venezuelana non ha tardato a rispondere, sempre pronta a chiarire.

Oriana Marzoli in Spagna spiega come va con Daniele Dal Moro

“Comunque ragazzi io veramente sto leggendo delle cavolate in queste ore. Non capisco nemmeno perché escono. Guardate che è tutto ok. Tutto ok, tutte le domande che mi state facendo, la risposta è che va tutto bene. Adesso torno in Italia, martedì farò un servizio fotografico, va tutto benissimo – ha proseguito la Marzoli – State tranquilli e sereni che le cose che si dicono in queste ore non sono vere. Sui social hanno scritto cose non vere, è tutto ok e la mia vita continua benissimo. Tutto sta andando uguale, proprio come quando sono uscita dal Grande Fratello Vip”.

Tutto uguale ma non dice nulla di Daniele, sarà anche sottinteso ma non lo cita. Però tutti tranquilli i fan degli Oriele, se lei ha detto che va tutto bene è così. Presto sarà di nuovo in Italia e di certo di nuovo con Daniele, pronti per altri selfie, altre storie insieme.

Anche Dal Moro ha rotto il silenzio e negato la crisi con la sua Oriana. Nelle storie Instagram ha commentato: “Comunque me la state tirando”.