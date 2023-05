Fiorello svela l’ingrediente segreto: con Susanna lo fa tutti i giorni, qualcosa di impensabile

Nella sua intervista a Vanity Fair Fiorello ha spiegato qual è il segreto di un matrimonio che dura 20 anni: lo fa tutti i giorni

Come si fa a restare legato a una persona per 20 anni e a non far spegnere mai la fiamma dell’amore e della passione? Lo spiega Fiorello che questa settimana con una lunga intervista su Vanity Fair si racconta, ma racconta anche i segreti del suo matrimonio con Susanna. Il 14 giugno la coppia celebrerà 20 anni d’amore, 20 anni di matrimonio e allora è arrivato il momento di condividere con il resto del mondo il segreto per un amore così bello e duraturo.

Fiorello ha spiegato: “Lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata”. Insomma non sono mai stanchi di sentirsi, perchè del resto se ami una persona. è anche chiaro che vorresti averla sempre al tuo fianco, che vorresti condividere con lei tanti attimi della tua vita. Ma è stato Biggio a rivelare che c’è una cosa che Fiorello fa tutti i giorni, una cosa che forse, potrebbe essere il vero segreto di questo amore che funziona così bene da 20 anni.

Il Fiorello romantico: ecco come conquista ogni giorno Susanna

Mentre Fiorello rispondeva alle domande per la sua intervista a Vanity Fair, è stato Biggio a dire che c’è una cosa davvero dolcissima che Fiorello fa per sua moglie. L’attore, assoluto protagonista di Viva Rai 2 insieme a Fiorello, ha spiegato:

Posso spoilerare? La cosa più romantica io la vedo tutti i giorni: non c’è un giorno che passa che lui non si faccia una foto in cui manda un bacino e gliela manda. Tutti i giorni! E sapete una cosa? L’ho copiato, l’ho fatto anche io con la mia, e funziona!

Non poteva poi mancare anche la battuta ironica su Casciari:

Anche Casciari lo fa, ma non sa a chi mandarlo

I piccoli gesti che proteggono l’amore e lo fanno crescere

Fiorello poi ha anche aggiunto:

La cosa eclatante vuol dire che te la prepari, che la organizzi e poi la fai, invece contano le cose di tutti i giorni. Ad esempio adesso sto facendo le punture di cortisone a mia moglie. Fatte con amore. Io mi metto lì, e poi zacchete! “Hai sentito niente?”, e lei che risponde: “No, ma quanto sei bravo a fare le punture!”. Ha avuto un’ernia dolorosissima…

Fiorello svela il suo segreto per far durare il matrimonio con Susanna-Ultimenotizieflash.com

20 anni dopo la passione non manca

Impossibile poi non fare la domanda delle domande: 20 anni dopo, si prova sempre grande attrazione per la persona che è al tuo fianco? E Fiorello non si è sottratto neppure a questa risposta: