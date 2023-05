Ultimo racconta del suo amore per Jacqueline: galeotte le birre e Trastevere

E' raro che Ultimo racconti qualcosa della sua vita privata ma lo ha fatto al Corriere della sera parlando della sua storia con Jacqueline

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ultimo e la bella Jacqueline Luna. Non ne parla molto il cantautore, della sua fidanzata, ma questo idillio per il momento, è qualcosa di magico e perfetto. E anche se ci sono state voci e dicerie sul conto dei due fidanzati, la storia procede ! Proprio di recente Niccolò Moriconi è stato per diverso tempo negli Stati Uniti, dove ha trascorso le sue giornate in giro per posti nuovi e in compagnia della sua fidanzata, studiando e preparandosi anche fisicamente per il nuovo tour, in partenza.

E oggi invece, nella sua intervista per il Corriere della sera, si è sbilanciato un po’ di più parlando di Jacqueline e di questa storia d’amore che i due tengono molto privata, e fanno anche bene. Si mostrano poco sui social, si concedono il giusto. E forse anche per questo, come sottolinea Ultimo nell’intervista al Corriere della sera, di lui si può pensare che sia uno spocchioso, di quelli che se la tirano.

E invece no, semplicemente a Ultimo, piace stare con le persone di cui si fida, con gli amici di sempre, con la sua fidanzata. Tutte persone che sono al suo fianco per quello che è realmente, non perchè Ultimo.

Ultimo e Jacqueline rare foto di coppia-Ultimenotizieflash.com

Ultimo e la storia d’amore con Jacqueline

Della storia tra il cantautore e la bella figlia di Heather Parisi si era molto parlato anche dopo l’intervista a Belve della show girl. Ma Ultimo non aveva all’epoca battuto ciglio.

Si era ipotizzato persino che i due si fossero lasciati e invece stanno insieme e sono molto felici.

Ultimo ha raccontato come ha incontrato e conosciuto Jacqueline:

Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: “Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?”

E poi:

Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più.

Un vero e proprio colpo di fulmine, sbocciato poi in questa storia d’amore: