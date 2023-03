Jacqueline smentisce Heather Parisi: “Non vedo mia madre da 10 anni”

Jacqueline Luna smentisce le parole di sua madre via social. Nessun rapporto con Heather Parisi: non si vedono da dieci anni

Nello studio di Belve, Heather Parisi non ha voluto parlare della sua famiglia, delle sue figlie, di Jacqueline Luna… La sola persona che menziona senza farsi problemi è suo marito, Umberto Maria. Come ha detto a Francesca Fagnani, di lui potrebbe parlare per ore…Non parla invece del suo rapporto con le figlie, o meglio ha spiegato che non c’è nulla da dire, che i giornalisti chiacchierano, che si inventano cose. La Parisi ha raccontato a Belve, che lei ha un ottimo rapporto con le sue figlie più grandi, che per ovvi motivi non può vedere spesso, visto che vivono in altri paesi del mondo. Ha detto anche che c’è un accordo tra di loro, per chi sui social non si parla dei figli, non si parla della loro vita privata. E forse anche per questo non ha voluto neppure fare una battuta sulla relazione tra Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo, quando la Fagnani le ha chiesto che cosa ne pensasse del cantante, come genero…La Parisi ha ribadito che tutto quello è gossip e che non vuole dire nulla. Quando la Fagnani le ha chiesto della lettera che sua figlia aveva mandato a Donna Moderna per smentire categoricamente ogni abuso in casa, la Parisi ha detto: “Mia figlia aveva capito male, io non ho mai accusato suo padre, sono cose accadute quando lei non era neppure nata. Ci siamo sentite e ci siamo chiarite”. Questa mattina però Jacqueline Luna ha commentato sui social e le sue parole non sembrano essere quelle di una figlia che è in ottimi rapporti con sua madre, anzi.

Le parole di Jacqueline Luna sui social

La ragazza, con una storia su instagram, ha spiegato che nonostante l’assenza di sua madre, la rispetterà sempre, proprio perchè è sua madre. Quello che però ieri è stato detto in tv, a Jacqueline non è piaciuto. “Ieri sera mi sono sentita mancare di rispetto” ha detto la ragazza che lavora come attrice a Los Angeles. Ha spiegato che lei e Heather Parisi non si vedono da 10 anni. Ha spiegato che sua madre non conosce nulla di lei, se non quello che viene postato sui social, lasciando quindi intendere che non solo non si vedono da 10 anni ma che neppure si sentono. Ha chiesto quindi a tutti di rispettare la sua privacy soprattutto quando si parla di un tema così delicato. E si è augurata che nel futuro si parlerà per quello che lei ha fatto da sola, con le sue forze, e non per l’essere la figlia di .