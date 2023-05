Beatrice Valli e Marco Fantini hanno scelto un resort da sogno per l’anniversario di matrimonio

Che meraviglia il resort scelto da Beatrice Valli e Marco Fantini per festeggiare il primo anniversario di matrimonio

Oggi Beatrice Valli e Marco Fantini festeggiano il primo anniversario di matrimonio. Hanno scelto un luogo da sogno per stare tutti insieme, hanno scelto la Toscana, come l’influencer aveva già anticipato. Avevano bisogno di questa vacanza dopo la nascita del quarto figlio, per Beatrice Valli, il terzo per per Marco Fantini.

In vacanza ci sono proprio tutti, anche i cagnolini. E’ stato Marco a volere proprio tutti ma è Beatrice a precisare subito nella prima foto pubblicata sui social che ci sono anche i bambini, tutti, che non sono soli. E’ davvero triste dover anticipare gli attacchi sui social ma l’influencer sa bene come fare.

La dedica di Marco Fantini per il primo anniversario di matrimonio

È bastato il primo sguardo… ti ho vista e mi hai fatto perdere la testa facendomi scoprire l’amore… quell’amore che va oltre a ogni cosa e persona che ti fa fare cose che mai avresti pensato di poter fare, l’amore così forte che ci ha donato dei fantastici figli e una famiglia stupenda che ogni giorno riempie e corona il nostro amore! Ti amo tanto.

C’è solo da sciogliersi per una dedica del genere e Beatrice Valli ricambia con un ti amo e pubblicando anche lei alcune foto delle nozze e soprattutto queste ore al Castelfalfi resort. Quattro o cinque giorni, non hanno ancora le idee ben chiare ma sanno che ci sarà tanto relax per la coppia, per loro due, ma anche tanto da scoprire con i loro bambini.

Beatrice e Marco il giorno del sì a Capri

Tutto il relax nel resort toscano

L’arrivo ieri e poi questa mattina una colazione straordinaria preparata solo per la loro famiglia. Beatrice e Marco hanno infatti scelto un resort che consenta di stare lontani da occhi indiscreti ma soprattutto che permetta di gestire i bambini, che sono piccoli. Anche se tutti immaginano che ci siano con loro qualche collaboratrice.

Per i piccoli l’assaggio di olio di oliva

I bambini sono piccoli, soprattutto le bimbe Azzurra e Bianca, ma la mamma e il papà hanno scelto per loro un percorso alla scoperta dell’olio di oliva. Non potendo fare quello degli assaggi di vini scelto da Marco e Beatrice per i bambini c’è stato l’assaggio dell’olio. Di certo si divertiranno di più in piscina ma lo spazio non manca per giocare.

E’ come sempre la Valli la più entusiasta ed è lei a mostrare la casa che li ospita in questi giorni. Un vero incanto tra cucina, salone, piscina, spazio esterno per la colazione, tutto il verde possibile e anche delle belle giornate di sole per rendere la breve vacanza perfetta. Un modo dolcissimo per festeggiare il primo anniversario di matrimonio.