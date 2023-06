Nina Zilli e Danti genitori: ecco la piccola e il suo nome

E' arrivata la piccola di casa: Nina Zilli è diventata mamma, ecco come si chiama sua figlia

La talentuosa cantante Nina Zilli ha condiviso oggi una dolce notizia con i suoi fan: è diventata mamma. Il 4 giugno, a poche ore dal giorno della Festa della Repubblica, data in cui è venuta al mondo la sua bambina, Nina ha finalmente svelato su Instagram le prime foto “in due” di lei e del suo compagno, il rapper Danti, e le “prime in tre” della loro vita da genitori. E ha così annunciato a tutti l’arrivo della sua bambina, nata appunto il giorno della festa della Repubblica.

Il nome scelto per la bimba

La piccola è stata chiamata Anna Blue, un nome delicato e pieno di significato.

Sui social la Zilli ha commentato:

Welcome on earth Anna Blue 🎀02.06.2023Avremmo potuto chiamarti Repubblica 😂

Da quando ha annunciato la lieta novella, Nina ha ricevuto un’infinità di messaggi di congratulazioni e auguri, non solo dai suoi fan, ma anche da molti personaggi famosi. Tra i vip che hanno voluto esprimere la loro gioia per l’arrivo di Anna Blue, ci sono Cristiana Capotondi, Rudy Zerbi, Filippa Lāgerback e Miriam Leone. Solo per fare qualche nome, ma vi basterà andare sui canali social della cantante per leggere tutti i messaggi dolcissimi di auguri che le sono stati mandati.

Dopo una lunga gravidanza ecco l’arrivo della piccola

La gravidanza di Nina Zilli è stata un vero e proprio roller coaster di emozioni, come la stessa artista ha descritto. Non è iniziata nel modo migliore, dato che la notizia è stata divulgata inaspettatamente da Fiorello, che ha ricevuto anche un Tapiro come conseguenza di questa indiscrezione. In un attimo, tutta l’Italia ha saputo della gravidanza, privando i futuri genitori della possibilità di decidere quando e come rendere pubblica la lieta attesa. Questo ricorda molto la situazione vissuta da Aurora Ramazzotti durante la sua gravidanza, quando furono i media a diffondere le informazioni. In particolare era stata la rivista di Signorini, Chi, a lanciare ancora prima dei tre mesi di attesa canonici, la notizia della gravidanza.

Chi è il compagno di Nina Zilla

Ma veniamo a conoscere meglio il compagno di Nina Zilli, Danti. I due si sono incontrati nel 2019 mentre lavoravano insieme al brano “Tu e D’Io”, una collaborazione con J Ax. È stato un colpo di fulmine che ha portato all’esplosione di un grande amore, ma hanno deciso di rendere ufficiale la loro relazione solo un anno dopo. Sia per Nina che per Danti, Anna Blue segna l’inizio della vita da genitori.

Danti, all’anagrafe Daniele Lazzarin, è originario della Brianza ed è diventato famoso come frontman e rapper dei Two Fingerz. Negli ultimi dieci anni, ha scritto alcuni dei più grandi successi che fondono rap e pop, tra cui “Andiamo comandare,” “Tutto molto interessante” e “Volare.” Inoltre, ha collaborato con artisti di spicco come J-Ax e Fedez, scrivendo brani come “Senza pagare” e “Sconosciuti da una vita”. La sua versatilità artistica si estende anche ad altri artisti, come Dargen D’Amico, Fabri Fibra e Annalisa.

Ora, Nina Zilli e Danti si godono la gioia di essere diventati genitori, pronti ad affrontare insieme questa nuova e meravigliosa avventura. La nascita di Anna Blue è un momento di grande felicità per la coppia e per tutti i fan che hanno seguito con affetto il percorso artistico di Nina Zilli. Non possiamo che fare i nostri più grandi auguri alla coppia.