Home » Coppie VIP » La decisione di Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano Coppie VIP La decisione di Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano Aurora E' ovvia la delusione di Giorgia Soleri, perché con Damiano non doveva andare così. Ecco adesso cosa ha deciso e cosa riporta l'Ansa

Il gossip non può non occuparsi di Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano David ma soprattutto dopo il video in cui il leader dei Maneskin bacia Martina. Se ne occupa anche l’Ansa che svela la scelta di Giorgia Soleri. Svela o semplicemente suppone ma una cosa è certa: non doveva andare così.

Come sempre la verità la conoscono solo i diretti interessati, la reazione di Damiano dei Maneskin è stata troppo veloce, come la delusione della sua ormai ex fidanzata che poi ha voluto precisare che la loro storia d’amore era aperta anche ad altri.

La Soleri mostra il suo ritorno a Roma dopo i vari viaggi per lavoro, mostra la sua lettura in treno e il gossip aggiunge che sta per traslocare.

Giorgia Soleri lascia la casa che condivideva con Damiano?

L’Ansa ricorda che i Maneskin e ovviamente Damiano sono impegnati in Spagna e che Giorgia è rientrata a Roma per iniziare a preparare gli scatoloni per il trasloco. Anche questo era già stato deciso dall’ex coppia?

Mentre Damiano è impegnato con i Maneskin in Spagna, Giorgia Soleri è rientrata a Roma per cominciare a impacchettare le sue cose dalla casa che divideva con il cantante, dopo la rottura resa ufficiale dal video in cui Damiano è stato ripreso in discoteca mentre baciava un’altra ragazza

Giorgia Soleri non piange in pubblico

Nessuna lacrima in pubblico e lei le ha mostrate più volte per raccontare la sua storia, la sua sofferenza fisica, il dolore che diventa insopportabile. Ma l’ha fatto per se stessa e per aiutare le altre ragazze, le altre donne che hanno la sua stessa malattia.

Le lacrime, se ci sono, per Damiano, le tiene segrete. Giorgia Soleri si è limitata a scrivere che a lui aveva chiesto un po’ di discrezione almeno fino al giorno in cui avrebbero comunicato che si erano lasciati. L’annuncio ufficiale era previsto per il 9 giugno. E’ andata diversamente, qualcuno ha beccato Damiano e Martina che si baciavano in un locale e quel video è diventato virale.

L’ultimo libro di Giorgia Soleri

“La zoc*cola etica” non deve trarre in inganno. E’ questo il titolo del libro che per puro caso Giorgia Soleri aveva in treno nel suo ritorno a Roma. E’ una lettura particolare, è un saggio di Dossie Easton, Janet Hardy rivolto a chi nelle proprie relazioni desidera di comune accordo con il partner esplorare concedendosi le possibilità che offre l’amore e la sessualità. Nessun modello tradizione, niente monogamia.

Sembra che su questo Giorgia e Damiano fossero da sempre d’accordo. Una relazione aperta mentre adesso ci sono gli scatoloni da chiudere.