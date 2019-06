Gli Orologi del Diavolo: nuova serie Mediaset con Beppe Fiorello

Beppe Fiorello è pronto a sbarcare su Mediaset con una grande novità: “Gli Orologi del Diavolo”. L’attore, che di solito presta il volto a film tv o fiction di mamma Rai, cambia casacca, se così possiamo dire. Come anticipa Davide Maggio, si tratta di una nuova serie tv tratta da una storia vera nonché liberamente ispirata a un libro intitolato “Gli orologi del diavolo: Infiltrato tra i Narcos, tradito dallo Stato” Di Federico Ruffo e Gianfranco Gianni Franciosi. E proprio Beppe Fiorello sarà Gianfranco Franciosi. Andiamo a vedere più da vicino le ultime novità sulla nuova serie tv e il ritorno in Mediaset di Beppe Fiorello.

Beppe Fiorello, il ritorno a Mediaset con una nuova serie tratta da una storia vera: ecco la trama di Gli Orologi del Diavolo

Come abbiamo anticipato, Beppe Fiorello interpreterà Gianfranco Franciosi.

Il personaggio di Fiorello sarà uno dei principali all’interno della storia de Gli Orologi del Diavolo raccontando la sua vita e la sua esperienza. Gianfranco Gianni Franciosi è infatti un meccanico navale che però per quattro anni diventa un agente sotto copertura. Tutto questo per poi essere un infiltrato tra tutti i narcotrafficanti di un boss, il Boss Aurelio. Gianfranco Franciosi riuscirà nel suo compito?

Gli Orologi del Diavolo: le prime anticipazioni sul finale della serie tv con Beppe Fiorello

Dopo avervi svelato la trama della nuova serie televisiva Mediaset Gli Orologi del Diavolo, vi diamo anche delle anticipazioni sul finale. Il boss Aurelio scoprirà che Gianfranco Franciosi è un agente infiltrato e il criminale vuole vendicarsi. A questo punto, l’unica cosa che Gianni Franciosi potrà fare sarà quella di cambiare la sua identità per poter sfuggire al futuro che ha in mente per lui il boss.

Una storia molto intensa e tratta da una storia vera dunque per Beppe Fiorello. Il suo ritorno è infatti attesissimo. Ricordiamo che Beppe Fiorello aveva lasciato Mediaset nel lontano 2001, dove andò in onda su Rete 4 e, ancora prima nel 1998 con una miniserie intitolata Ultimo. Durante gli anni successivi il noto attore ha lavorato per la Rai ma adesso è pronto a tornare su Mediaset con una nuova grande serie tv. E proprio riguardo a quest’ultima, molto presto saremo in grado di fornirvi altre notizie. Continuate a seguirci.