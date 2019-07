I Fratelli Caputo: quello che c’è da sapere sulla nuova fiction di Canale 5

Tra le nuova fiction che arriveranno su Canale 5 nei prossimi mesi c’è anche quella dal titolo I Fratelli Caputo. La fiction è una nuova proposta nel palinsesto di Canale 5; non si sa ancora la data di messa in onda ma dovrebbe andare in onda probabilmente alla fine del 2019. Le riprese sono iniziate in primavera in Salento. La fiction I Fratelli Caputo, sarà ambientata in luoghi quali Santa Maria al Bagno, Santa Caterina, Nardò, Sant’Isidoro e Ostuni, tra le province di Lecce e Brindisi, quindi. Ancora è molto presto per parlare di messa in onda, come dicevamo in precedenza. I Fratelli Caputo potrebbe arrivare su Canale 5 tra la fine del 2019 e metà 2020 ma bisognerà aspettare la fine della fase di produzione per avere qualche dettaglio in più. Nel frattempo però possiamo andare a vedere chi farà parte del cast e la trama della nuova fiction.

Mediaset, come ha fatto lo scorso anno, cerca di puntare su titoli nuovi e anche su volti amatissimi del piccolo schermo.

I Fratelli Caputo: il cast della nuova fiction ambientata in Salento

Ma chi saranno gli attori che daranno i volti ai personaggi principali della nuova serie tv I Fratelli Caputo? Saranno tanti i nomi importanti nel cast della fiction: da Nino Frassica a Cesare Bocci. I due attori amatissimi hanno prestato negli ultimi anni spesso il volto a protagonisti di fiction made in Rai. Pensiamo a Cecchini in Don Matteo, ruolo di Frassica oppure a Cesare Bocci amatissimo protagonista de Il commissario Montalbano nel ruolo di Mimì. Porteranno bene anche a Mediaset? La bravura di certo non si discute. Nel cast ritroveremo anche: Sara D’Amario, Aurora Quattrocchi, Rossana Ferraro, Riccardo Antonaci, Mimmo Mancini, Riccardo De Rinaldis e Carmela Vincenti. Ma non solo, ci sarà anche una guest star in I Fratelli Caputo. Si tratta di Red Canzian, il noto musicista dei Pooh.

I Fratelli Caputo: curiosità sulla fiction che presto verrà trasmessa su Canale 5

Cresce quindi l’attesa per la nuova fiction che sarà presto trasmessa in prima serata su Canale 5 per ben quattro sere. Ma di che cosa parlerà I Fratelli Caputo? Sicuramente il tema della famiglia sarà uno degli aspetti centrali della nuova serie ambientata in Puglia. Ancora è presto per poter avere dei dettagli in più riguardanti anche la trama de I Fratelli Caputo. La fine delle riprese della fiction Mediaset è prevista per il mese di agosto. Dunque mancherebbero davvero poche settimane e, a quel punto, potremmo svelarvi nuovi particolari sulla nuova fiction che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Pronti a saperne di più su I Fratelli Caputo?