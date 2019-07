Fiction e serie tv di Rai 1 per il 2019/2020: tutti i titoli della prossima stagione

9 luglio presentazione ufficiale dei palinsesti Rai e arrivano ovviamente le ultime notizie su quelli che saranno anche i titoli delle fiction e delle serie tv che vedremo nella prossima stagione televisiva. Dalle serie evento alla serialità di casa nostra: tutti i titoli della prossima stagione sono stati annunciati oggi. E noi facciamo il punto della situazione cercando di capire che cosa vedremo da settembre sul primo canale Rai.

Grandissima attesa per esempio, per la seconda stagione de L’amica Geniale, e ancora per la nuova stagione de I Medici. Ma anche per il ritorno di serie/soap come Il Paradiso delle signore che viene confermata con nuovi episodi da settembre.

I MEDICI E L’AMICA GENIALE SERIE EVENTO PER L’ITALIA E IL MONDO

Si torna a puntare quindi anche sui grandi titoli, sulle serie evento che vengono vendute all’estero. In autunno un nuovo capitolo della saga de I Medici, scritta da Frank Spotnitz con la regia di Christian Duguay, e in primavera L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, coprodotta con HBO, dal secondo romanzo della tetralogia di Elena Ferrante con la regia di Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher.

LA VITA PROMESSA 2 SI FARA’ , ARRIVA ANCHE LA GUERRA E’ FINITA

Per il prossimo anno due titoli importanti: la seconda stagione della saga storica La vita promessa, con Luisa Ranieri ( proprio oggi tra l’altro l’attrice ha postato sui social la foto del primo ciak sul set) e la regia di Ricky Tognazzi, che racconta l’emigrazione italiana in America e ripercorre la nostra memoria attraverso un melò fiammeggiante; La guerra è finita, una storia di rinascita e speranza, nell’Italia uscita dalla seconda guerra mondiale con Michele Riondino, Isabella Ragonese e la regia di Michele Soavi.

Non mancano chiaramente i nuovi episodi de Il commissario Montalbano.

SU RAI 1 IL COMING AGE: UN OCCHIO DI RIGUARDO AGLI ADOLESCENTI

I titoli in questo caso sono due: Ognuno è perfetto e Pezzi Unici.

Nel comunicato stampa ufficiale che riguarda le fiction si parla di coming of age, un genere che propone con forza temi essenziali alla missione di servizio pubblico: l’attenzione a un incerto passaggio dell’età, al mondo dell’adolescenza e al desiderio di futuro dei giovani. Per l’autunno spazio a vissuti diversi: dal percorso di crescita ed emancipazione di un gruppo di ragazzi down in un road movie poetico e vitale (Ognuno è perfetto) con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi e la regia di Giacomo Campiotti, alla declinazione mistery di una storia di crescita attraverso il riscatto del lavoro in una bottega artigianale di un gruppo di ragazzi difficili guidati da un maestro dell’intaglio del legno interpretato da Sergio Castellitto per la regia di Cinzia TH Torrini (Pezzi unici).

LE FICTION DEL FILONE FAMILY: ECCO I TITOLI DELLA PROSSIMA STAGIONE

Come sempre grande attenzione anche a questo genere. La strada di casa 2 sarà una delle proposte della prossima stagione dopo il grande successo della prima.

Vivi e lascia vivere è invece una storia di rinascita femminile, un light drama ambientato a Napoli che contamina il family classico con venature noir, con il tocco di un regista dalla forte personalità come Pappi Corsicato che rilegge il protagonismo di Elena Sofia Ricci in una chiave inattesa e antieroica.

Angela, con Vanessa Incontrada, diretto da Andrea Porporati, è una storia popolare moderna, a metà tra road movie e favola nera, che racconta l’esperienza riparativa di una donna rispetto alla sua maternità perduta. Vite in fuga, con Anna Valle e Claudio Gioè e la regia di Luca Ribuoli, infine, è un family-thriller che per la prima volta ibrida due generi apparentemente distanti, dove le tenerezze della vita quotidiana e domestica si fondono con un alto grado di suspense e dove il vero pericolo si nasconde nei rapporti familiari.

FICTION E SERIE TV THRILLER E CRIME: ECCO LE PROPOSTE DI RAI 1

Gli orologi del diavolo, interpretato da Giuseppe Fiorello con la regia di Alessandro Angelini, un racconto teso ed emozionante, ispirato alla storia vera di un uomo semplice, un meccanico nautico della costa ligure, costretto a infiltrarsi nel mondo del narcotraffico; Bella da morire, con Cristiana Capotondi, diretto da Andrea Molaioli, su un tema forte come la violenza contro le donne, che scava nella carne e nelle paure della società di oggi; Io ti cercherò, con Alessandro Gassman e la regia di Gianluca Maria Tavarelli, un modernissimo dramma poliziesco che racconta la ricerca della verità su una morte che non è ciò che sembra, il recupero di una paternità perduta e una dolorosa storia di rinascita per ritrovare un legame che nemmeno la morte può spezzare .

FICTION RAI 1 2019-2020: TUTTE LE INDAGINI CHE VEDREMO DA SETTEMBRE

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, dai romanzi di Mariolina Venezia con Vanessa Scalera e la regia di Francesco Amato, o nella Napoli anni ’30 de Il Commissario Ricciardi, dai romanzi di Maurizio de Giovanni con Lino Guanciale e la regia di Alessandro D’Alatri. Salto di qualità per Rocco Schiavone che da Rai 2 passa a Rai 1, dai romanzi di Antonio Manzini, con Marco Giallini e la regia di Simone Spada. Tante novità si accompagnano al ritorno di serie che rappresentano un patrimonio importante della fiction Rai con personaggi-testimonial: da Don Matteo, che a vent’anni dal suo esordio si rinnova proponendo dieci film da 100’ che hanno come tema conduttore i dieci comandamenti, al comandante forestale di Un passo dal cielo interpretato da Daniele Liotti, all’Ispettore Carlo Guerrieri di Nero a metà interpretato da Claudio Amendola.

LE DOCU FICTION: TUTTI I TITOLI DELLA PROSSIMA STAGIONE

E non possono mancare ovviamente anche le docu fiction. Da settembre su Rai 1 vedremo Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio, Storia di Nilde, Piazza Fontana. Io ricordo.