La Guerra è finita nuova fiction Rai 1: tutto quello che c’è da sapere

Presentati oggi a Milano i nuovi palinsesti Rai e ovviamente si è molto parlato anche delle fiction e delle serie tv che vedremo nella prossima stagione della rete. Ci concentriamo sui titoli in onda su Rai 1. Tra questi una novità: La Guerra è finita una nuova serie ambientata dopo la Liberazione, con l’Italia ancora segnata da quello che è successo negli ultimi anni. Tra i protagonisti de La Guerra è finita Michele Riondino, amatissimo volto de Il giovane Montalbano.

Genere storico per la fiction di Rai 1 che andrà in onda in 4 puntate ancora non è stata stabilita la data di messa in onda. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla fiction che vedremo tra l’autunno e l’inverno di Rai 1.

LA GUERRA E’ FINITA NUOVA FICTION DI RAI 1: LE PRIME ANTICIPAZIONI SULLA TRAMA

La guerra è finita (liberamente ispirata a personaggi e fatti realmente accaduti in Italia e in Europa) inizia poco dopo la Liberazione, nei mesi in cui, dopo la tragedia dei campi di sterminio, i pochi sopravvissuti tornano a casa. Tra questi, anche qualcuno che non troverà più nessuna famiglia ad attenderlo: bambini e bambine, ragazzini e ragazzine, adolescenti che hanno visto e vissuto l’orrore. Questa storia parla di loro. E di alcuni adulti coraggiosi che aiutano questi ragazzi a tornare lentamente alla vita, all’interno di un istituto improvvisato e privo di risorse. Qui, in un’Italia provata, miserabile, ridotta in macerie, bambini e ragazzi italiani e stranieri scoprono il rispetto reciproco, la solidarietà, la voglia di giocare, studiare, lavorare, amare, e raccontare la loro perduta umanità. Per farlo, dovranno prima attraversare dure prove e sconfiggere i loro mostri interiori. Il filosofo Adorno scrive che dopo Auschwitz è impossibile scrivere poesie. Le storie di vita di questi ragazzi furono la nuova poesia.

Scritto da Sandro Petraglia con la collaborazione di Michela Straniero, Eleonora Bordi, Lorenzo Bagnatori

Con Michele Riondino, Isabella Ragonese, Valerio Binasco, Carmine Buschini, Federico Cesari Regia di Michele Soavi Prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar in collaborazione con Rai Fiction Serie evento in 4 serate – Storico