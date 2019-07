Lino Guanciale è Il commissario Ricciardi: arriva una nuova serie su Rai 1

Tra gli attori più amati del piccolo schermo c’è sicuramente Lino Guanciale che tra l’altro è sempre più apprezzato dal pubblico che segue la serialità della Rai. Nella prossima stagione lo rivedremo forse, in Non dirlo al mio capo 3 e probabilmente nel 2020 anche ne La porta rossa 3. Ma ci sarà una grande novità per l’attore. Un nuovo ruolo che lo vedrà protagonista. Vestirà infatti i panni del Commissario Ricciardi proprio nella serie a lui dedicata. Dal fortunatissimo ciclo di romanzi di Maurizio de Giovanni, tradotti in tutto il mondo, le indagini del commissario Ricciardi, una delle più innovative figure di detective del poliziesco italiano. Napoli,Luigi Alfredo Ricciardi ha trent’anni ed è commissario della Mobile.

Non sappiamo ancora quando andrà in onda la nuova serie di Rai 1 ma possiamo raccontarvi delle anticipazioni che ci rivelano qualche dettaglio sulla trama. Possiamo dirvi che qualcosa in comune, in un certo senso, con Leonardo Cagliostro, il poliziotto protagonista de La porta rossa c’è…

Saranno sei le puntate de Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale protagonista. Una potente contaminazione di generi – poliziesco, mistery e soprannaturale – per un racconto coinvolgente che, sullo sfondo di una

Napoli in chiaroscuro, indaga sul senso ultimo della vita e del dolore.

IL COMMISSARIO RICCIARDI NUOVA FICTION DI RAI 1: LINO GUANCIALE PROTAGONISTA

Catturare gli assassini è la vocazione e l’ossessione di Ricciardi, che si

porta dentro un terribile segreto, una maledizione ereditata dalla madre: vede il fantasma delle persone morte in modo violento. Come si può

invitare una donna a condividere la vita con un uomo tormentato dai fantasmi dei morti, che gli sussurrano per giorni e giorni il loro ultimo

pensiero? Per questo Ricciardi si dedica in modo totalizzante al suo lavoro, indagando sui casi più spinosi e complicati. Gli manca la maggior parte

degli strumenti usati oggi per risolvere i delitti, ma è dotato di straordinarie doti intuitive, di un’ossessiva tenacia ed è come guidato dalle ultime parole delle vittime, che sembrano sollecitarlo a cercare giustizia.

Ricciardi è circondato da un’aura di mistero, che allontana i suoi colleghi: sia il diretto superiore, Garzo, sia i subordinati. Uniche eccezioni,

il brigadiere Maione e il medico legale Modo, suoi stretti collaboratori: di loro si fida e li considera suoi amici. La sua solitudine, che divide con l’anziana tata Rosa, è scalfita dall’incontro con due donne, diverse ma ugualmente affascinanti. Una, Enrica, incarna la quieta normalità degli affetti familiari cui Ricciardi aspira; l’altra, Livia, rappresenta la

sensualità e la passione, da cui si sente attratto.

Quale delle due riuscirà a fare breccia nel cuore del commissario?

Tantissimi quindi gli ingredienti della nuova fiction di Rai 1 da non perdere, vi terremo aggiornati, nei prossimi mesi, sulla data di messa in onda e sulle novità.

Scritto da Maurizio de Giovanni, Salvatore Basile, Doriana Leondeff, Viola Rispoli

Tratto dai romanzi Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti,

Vipera, In fondo al tuo cuore di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi

CAST-Con Lino Guanciale, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Peppe Servillo, Mario Pirrello, Adriano Falivene, Massimo De Matteo, Susy Del Giudice, Marco Palvetti

Regia di Alessandro D’Alatri

Una coproduzione Rai Fiction-Clemart, prodotta da Massimo Martino

Serie in 6 serate – Giallo, storico