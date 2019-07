Orange is the new black 7: la trama completa dei 13 episodi dell’ultima stagione

Il conto alla rovescia è terminato e purtroppo, in questi giorni, è disponibile su Netflix la settima e ultima stagione di Orange is the new black. Come faremo dopo l’ultimo episodio di questa season finale senza le nostre detenute preferite? Vedremo, chissà che gli autori non ci regalino uno spin off altrettanto interessante ed entusiasmante come le sette stagioni di Orange is the new black. Ma senza pensare al futuro, parliamo del presente. E il presente sono i tredici episodi di questa settima e ultima stagione della serie americana tra le più viste e discusse di sempre sulla piattaforma streaming. Abbiamo lasciaro Piper fuori dal carcere: per lei si sono aperti i cancelli della prigione e una nuova vita ha inizio. Ma tutto è diverso fuori dal carcere senza la sua Alex. Mentre invece in prigione tutto è rimasto come prima: c’è chi comanda, chi deve sottostare alle regole non scritte del carcere e chi cerca in qualche modo di sopravvivere. E poi c’è Tasha Jefferson alle prese con il suo ergastolo: paga per un omicidio che non ha mai commesso ma non ha ancora trovato il modo di mostrare la sua innocenza mentre le sue compagne, continuano a mentire per paura…

Ma vediamo che cosa è successo in questa settima e ultima stagione di Orange is the new black, per voi il riassunto dei tredici episodi che compongono la “final season”.

ORANGE IS THE NEW BLACK SETTIMA STAGIONE: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA STAGIONE FINALE

Nella stagione finale, Piper cerca di tornare alla propria vita dopo essere stata scarcerata mentre la corruzione continua a imperare al Litchfield.

NUMERO EPISODI: 13

DURATA EPISODI: 50 MINUTI CIRCA

DATA DI USCITA : 26 LUGLIO 2019

ORANGE IS THE NEW BLACK 7: LA TRAMA COMPLETA DEL PRIMO EPISODIO DAL TITOLO L’INIZIO DELLA FINE

Piper fatica ad adattarsi alla vita fuori da Litchfield. Alex promette di restare pulita. L’infedeltà di Daddy fa infuriare Daya.

Orange is the new black settima stagione episodio 7×01– Piper è uscita dal carcere ma vive una vita infernale. Non ha soldi, ha un lavoro che le permette di guadagnare pochissimo ed è costretta a vivere con suo fratello e sua cognata che le chiedono comunque di pagare l’affitto. Suo padre non vuole sapere nulla di lei e ogni volta che prova a chiamarla chiude la telefonata lasciando partire la suoneria. Non se la passa meglio in carcere Alex che, ha promesso a Piper di comportarsi bene ma suo malgrado, è costretta a difendersi come può.

Daya continua invece il suo spaccio di droga, aiutata da sua madre che dall’esterno fa ancora arrivare con il suo fidanzato, la merce. E’ in società con Daddy ma si è resa conto che la ragazza si avvicina anche ad altre carcerate. Alex e Piper possono incontrarsi per la prima volta dopo tanto tempo ma per Chapman arrivare al carcere è una vera impresa: non ha la macchina, è costretta a chiedere a suo padre 50 dollari per andare da sua moglie. E deve persino pagarsi da sola i controlli dell’urina visto che è uscita anticipatamente. Non era questo quello che si aspettava.

Alex suo malgrado, è costretta a vendere della merce per una guardia carceraria e si accorda con Daddy ma non sa che il loro accordo andrà a monte perchè Daya, gelosa della ragazza, manometterà una bevanda. La donna però non calcola bene le dosi e così Daddy muore. In carcere quindi si scatenano i controlli e Alex è costretta a ingoiare in un preservativo la droga. Per lei le cose sono sempre più complicate ma, quando incontra finalmente Piper nella visita prevista, non riesce a parlare con lei di quello che succede in prigione…Le cose adesso sono diverse. Piper è fuori, lei è dentro e non può essere tutto come prima…

Cindy invece viene considerata da tutti una sorta di spia e Suzanne sembra non rendersi conto che, la loro testimonianza avrebbe potuto salvare T che invece è sempre più violenta e depressa.

Lorna è felice dopo la nascita del suo bambino anche se non lo può vedere…

ORANGE IS THE NEW BLACK 7 LA TRAMA COMPLETA DEL SECONDO EPISODIO DAL TITOLO SOLO DOLCI

Piper fa la babysitter per guadagnarsi vitto e alloggio. Aleida convince Hopper a chiedere una promozione, mentre Alex è preoccupata per le perquisizioni antidroga.

Orange is the new black 7 riassunto completo episodio 7×02– La madre di Daya scopre che in carcere si cerca un nuovo direttore e propone quindi al suo fidanzato di candidarsi. In questo modo avrebbe campo libero nello spaccio di droga. Suzanne cerca di parlare con Tiffany di quello che sta succedendo a T mentre in carcere si svolge un omaggio a Daddy dopo la sua morte.

Alcune detenute hanno capito che è stata Dayanara a uccidere Daddy mentre altre cercano di starle vicino dopo la morte della sua fidanzata. Maria capisce che è stata Daya a uccidere Daddy.

Aleida ha convinto il suo fidanzato a chiedere la promozione per diventare direttore del carcere. L’uomo quindi scopre di essere il primo della lista. Piper inizia a fare la baby sitter ma non dice a nessuno che è stata in carcere e nessuno sa che sua moglie è ancora una detenuta. Con una serie di flashback si scopre quello che ha fatto l’agente Mccullough durante il suo periodo di servizio militare. Adesso la poliziotta pensa di essere sottopagata e decide di scoprire chi sono i colleghi che portano la droga in carcere per ottenere un aumento di stipendio.

Suzanne parlando con sua mamma le dice che pensa di non meritare la pena di 15 anni di carcere. Si sta facendo delle domande e non riesce a trovare le risposte. La ragazza pensa che per un incidente, non può meritare la pena che sta scontando. Caputo insegna nella scuola serale.

Maritza è ancora in libertà vigilata ma nonostante questo spesso fa cose che non dovrebbe fare, come ad esempio andare in discoteca a ballare. Durante una di queste serate conosce un giocate di basket che le chiede di andare insieme a lui a Los Angels. Sa che non può lasciare la città ma vuole rischiare lo stesso…Alla fine però decide di non partire. La sua amica le dice di non preoccuparsi perchè tanto tornerà. Ma proprio mentre sono in discoteca arriva un controllo e la ragazza, che non ha i documenti, torna in carcere.

Alex chiede aiuto a Mccullough raccontandole tutto dello spaccio di droga. L’agente vorrebbe denunciare il suo collega ma rendendosi conto di chi ha intorno, decide di non farlo…Anche quando era stata in missione le era successo di non essere creduta perchè donna. Ed è così che pensa di passare dalla parte dei cattivi: sarà lei a spacciare, visto che lo fanno tutti e userà Alex per farlo. Daya scopre che sono molte le detenute a scoprire quello che ha fatto. Iniziano nel frattempo anche i colloqui per il ruolo di capo delle guardie. Grazie ai consigli di Joe, la poliziotta sembra convincere Linda nel colloquio. E in effetti si scopre che è proprio lei a diventare il nuovo direttore. Hopper quindi ha perso la sua promozione.

ORANGE IS THE NEW BLACK 7 LA TRAMA COMPLETA DEL TERZO EPISODIO DAL TITOLO IL MARRONE STA MEGLIO DELL’ARANCIONE

Una nuova guardia carceraria introduce grandi cambiamenti, mentre Blanca ritrova una vecchia amica e Suzanne cerca di ricucire il rapporto tra Taystee e Black Cindy.

Orange is the new black 7: la trama completa dei 13 episodi dell’ultima stagione ultima modifica: da