Spirito libero anticipazioni seconda puntata: Maximilian si riprenderà tutto?

E’ iniziata ieri la nuova avventura per il pubblico di Canale 5 con una serie nuova di zecca in onda in questo caldo mese di agosto. Parliamo di Spirito Libero che racconta la storia della giovane Alexandra e della sua famiglia ritrovata…Che cosa succederà nei tre episodi in onda nella seconda puntata di Spirito Libero del 13 agosto 2019? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà nella prossima puntata. Ecco per voi i dettagli…

La vita di Alexandra è davvero cambiata moltissimo da quando ha ricevuto l’eredità che suo padre le ha lasciato ma come ere prevedibile per lei le cose sono complicate infatti, suo fratello Maximilian non ha preso affatto bene la decisione di suo padre…Pensava che avrebbe gestito tutto da solo e invece si ritrova con al suo fianco una donna che non ha mai visto prima. E ha tutte le intenzioni di riprendersi quello che pensa sia solo suo…Ce la farà?

SPIRITO LIBERO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA IN ONDA IL 13 AGOSTO 2019

Le anticipazioni dell’episodio 1×04. In una cassetta di sicurezza, Alexandra trova un filmato che le ha lasciato suo padre. Dopo averlo visionato, la ragazza cerca un riavvicinamento con i fratellastri Maximilian, Leandro e Silvia e con la loro madre, ma tutti la trattano con freddezza. Leandro però sembra aver capito i motivi per i quali suo padre abbia deciso di coinvolgere Alexandra nella loro eredità e se la prende con suo fratello…

Le anticipazioni dell’episodio 1×05. Alexandra chiede a Imgard, la madre adottiva, il proprio certificato di nascita, sperando di poter risalire alla madre biologica. Ma il certificato non reca alcun nome.

Le anticipazioni di Spirito libero per l’episodio 1×06. Gli Horvath ricevono la visita dell’ufficiale giudiziario che gli notifica lo sfratto esecutivo, costringendoli a lasciare al più presto la propria casa…

Ricordiamo che la serie è composta in totale da 8 episodi per cui dopo la seconda puntata, Spirito libero si chiuderà con la terza e ultima puntata composta per la versione italiana da due episodi!