Film da vedere su Netflix, Secret Obsession: quando l’amore si trasforma in ossessione

State cercando un film da vedere su Netflix in questi giorni di vacanza per godervi un paio di ore di relax? Oggi vi parliamo di una pellicola uscita su Netflix nel mese di luglio 2019. Il film di cui faremo la recensione, con la trama ( vi diremo fino a quando leggere ) è Secret Obsession. Tutto inizia in una notte di pioggia: una giovane donna fugge da un uomo che la sta inseguendo. Non conosciamo il motivo…La fuga della giova Jennifer finisce quando una macchina la travolge. Da qui parte il film che è ricco di colpi di scena anche se, la trama, ci sembra essere abbastanza semplice e non troppo originale. E’ la classica storia di un amore malato, di un amore che è diventato ossessione. Un amore che porta la donna protagonista a essere privata di tutto, quasi della sua stessa vita.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama del film Secret Obsession…

SECRET OBSESSION SU NETFLIX DA LUGLIO 2019: SCOPRIAMO LA TRAMA DEL FILM

Jennifer è una giovane ragazza molto intelligente che si ritrova in un letto d’ospedale dopo aver perso la memoria. La ragazza è stata investita da una macchina ma non sa che fuggiva da qualcuno o da qualcosa. In ospedale arriva subito il marito di Jennifer, Russel che sembra avere mille attenzioni per lei. Jennifer però non ricorda la loro vita insieme e neppure le foto che lui le mostra, sembrano aprire i cassetti della memoria…In ospedale Jennifer va avanti con la sua riabilitazione mentre un detective incaricato di capire cosa è successo la sera in cui la ragazza è stata investita, si occupa delle indagini e pensa sin da subito che non si tratti di un semplice incidente.

Chi era l’uomo che stava inseguendo Jennifer la notte in cui è stata investita, da chi fuggiva?

SECRET OBSESSION IL FINALE: JENNIFER SCOPRE TUTTA LA VERITA’

Adesso, se non volete scoprire il finale del film, interrompete la lettura!

Quando torna a casa Jennifer si rende conto che non si ricorda davvero nulla di quell’uomo anche se i suoi ricordi sono molto sfocati. Guardando quindi le immagini del matrimonio, delle uscite insieme, inizia a credere che Russel sia davvero l’uomo che ha sposato e per il quale ha lasciato tutto, anche il lavoro, andando a vivere in un posto totalmente isolato.

Tutto però cambia quando Jennifer si rifiuta di avere dei rapporti sessuali con Russel, l’uomo gentile e premuroso si trasforma in un diavolo. Nel frattempo il detective che indaga sull’incidente scopre della presenza di un pickup bianco la notte del sinistro. Continua a scavare nella vita della famiglia di Jennifer e scopre che i nomi dati da suo marito non esistono e che neppure l’indirizzo lasciato in ospedale è quello giusto. Alla fine trova la famiglia di Jennifer ma la scoperta lo lascia senza parole. I suoi genitori sono stati ammazzati. Capisce quindi che deve andare a fondo in questa storia e si reca sul posto di lavoro di Jenniffer. Qui scopre tutta la verità: è vero che Jennifer è sposata con Russel Williams ma l’uomo che sta adesso con lei non è Russel. Il detective scopre che è un suo collega di lavoro che si chiama Ryan. E anche Jennifer capisce che sta succedendo qualcosa di molto brutto e prova a scappare. Finalmente ricorda: lei ha sposato Russel ma non è l’uomo che sta al suo fianco. E Ryan le spiega cosa è successo. Per due anni è stato innamorato di lei ma non veniva neppure notato. Poi è arrivato Russel e lei lo ha persino sposato. La notte dell’incidente Ryan è arrivato in casa e ha ucciso Russel. Avrebbe voluto uccidere anche lei solo che è scappata…

Jennifer prova a scappare in più riprese ma viene sempre fermata da Russel. Alla fine però grazie all’aiuto del detective riesce a sparare al suo stalker e lo uccide.

SECRET OBESESSION RECENSIONE: PER IL FILM NETFLIX ARRIVA LA SUFFICIENZA

Il film è carino ma nulla di eccezionale, da vedere in estate magari in vacanza quando non si ha la voglia di seguire trame troppo complicate. La storia pecca di grandi lacune, visto che Jennifer sin da subito capisce che nell’uomo che dice di essere suo marito c’è qualcosa che non va ( ha un uomo sepolto in casa davanti al suo balcone ma lei non va neppure a vedere di cosa si tratta). Il detective poi indaga da solo, non chiama i rinforzi nonostante abbia capito di essere di fronte a un assassino. Tutto molto all’acqua di rose insomma.

Il film non va oltre la sufficienza.