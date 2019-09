La strada di casa 2 anticipazioni seconda puntata: Irene è scappata con Davide perchè è suo figlio?

E’ tornata su Rai 1 una delle fiction più amate degli ultimi anni. Il 17 settembre infatti in onda la prima puntata de La strada di casa 2 con la famiglia Morra di nuovo protagonista delle storie raccontate nella fiction Rai. La prima puntata si è aperta all’insegna del mistero con la scomparsa di Irene. Ma che cosa succederà nella seconda puntata in onda il 24 settembre 2019? Nella seconda puntata de La strada di casa 2 vedremo che le indagini andranno avanti ma a quanto pare la polizia deciderà di seguire una pista ben diversa da quella dell’allontanamento volontario. Per chi indaga infatti Irene non se n’è andata perchè non voleva sposare Lorenzo …Il motivo infatti sarebbe un altro: la polizia crede che la ragazza sia stata uccisa. Ma qual è il motivo di un possibile omicidio? Per i Morra i problemi con la giustizia a quanto pare non sono finiti. E se fino a qualche tempo fa tutta l’attenzione delle forze dell’ordine si concentrava su Fausto, in questa occasione invece la lente di ingrandimento è su Lorenzo. Ma siamo di fronte anche in questo caso a un errore oppure il figlio di Fausto ha davvero qualcosa a che fare con la scomparsa di Irene? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni della seconda puntata della fiction di Rai 1. Ecco le ultime news per voi.

LA STRADA DI CASA 2 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA SECONDA PUNTATA IN ONDA IL 24 SETTEMBRE 2019

La famiglia Morra è sconvolta dall’arresto di Lorenzo per la scomparsa di Irene, ma si riaccende una speranza: Viola infatti dice di aver avvistato la ragazza in una farmacia notturna di Torino. Insospettito dall’acquisto di alcuni farmaci contro l’epilessia, Fausto collega la scomparsa di Irene a quella di Davide, un bambino della casa famiglia dove Irene era volontaria, avvenuta proprio negli stessi giorni. Con il rilascio di Lorenzo però si affacciano nuovi problemi per l’azienda di famiglia che rischia il fallimento: Valerio, con cui Milena ha una relazione segreta, spinge per l’acquisto di prodotti dall’estero, mentre Lorenzo vorrebbe mantenere la politica del Km0. Dopo aver perso i finanziamenti del concorrente Mazzei, in una disastrosa riunione e con il tradimento di Milena che vota a favore di Valerio, la famiglia Morra perde il controllo dell’azienda. Nel frattempo Lorenzo continua ad indagare, insospettito dal forte legame creatosi fra Irene e Davide, e scopre che potrebbe essere suo figlio …E’ questo il nuovo grande mistero che Fausto e Lorenzo dovranno rivelare per non rischiare che la loro famiglia sia di nuovo tacciata di qualche reato che non ha commesso?

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de La strada di casa 2 in onda martedì prossimo su Rai 1.