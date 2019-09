Elite 2: la trama completa degli otto episodi della seconda stagione

Il mese di settembre regala al pubblico di Netflix la seconda stagione di Elite. Otto i nuovi episodi: alla fine il vero assassino di Marina pagherà per quello che ha fatto? La verità la conoscono tre persone: Christian sa che Carla e Polo sono colpevoli ma non lo ha detto a nessuno e adesso i due temono che possa parlare vista la sua grande amicizia con Nano. Elite 2 però si apre con un nuovo mistero: la scomparsa di uno dei ragazzi della scuola. Di chi si tratta e che cosa gli è successo? Ovviamente lo scopriremo nel corso degli otto episodi della serie spagnola che noi abbiamo visto, come sempre facciamo, per voi!

ELITE 2 : TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULLA SECONDA STAGIONE

Sono otto gli episodi della seconda stagione di Elite e tutto riparte da dove avevamo lasciato. Sono passati tre mesi, i tre mesi dell’estate, da quando Marina è stata uccisa…Samuel sta cercando ancora il vero assassino della ragazza mentre suo fratello è in carcere…

Dopo l’omicidio di un compagno di classe, uno studente scompare, le alleanze cambiano, nuovi amici si fanno coinvolgere e oscuri segreti diventano difficili da mantenere.

ELITE 2 LA TRAMA COMPLETA DEGLI OTTO EPISODI DELLA SECONDA STAGIONE

Nuovi studenti iniziano la scuola a Las Encinas, mentre Guzmán continua a piangere la sorella e Christian ha problemi con il suo segreto. Un compagno di classe scompare.

Elitè 2 riassunto completo dell’episodio 2×01-La serie si apre con una scomparsa: sono passate 20 ore da quando qualcuno è scomparsa ma non scopriamo subito di chi si tratta. Poi il primo salto temporale indietro. Tre mesi prima…Christian va a trovare Nano in prigione ma l’incontro non va come forse lui aveva immaginato visto che ha passato l’estate in compagnia della sua nuova fidanzata…Nano tra l’altro pensa che Carla abbia qualcosa a che fare con l’omicidio di Marina…La casa di Marina è in vendita…Arriva una nuova famiglia che sembra avere intenzione di acquistarla…Lucrecia arriva a scuola con un nuovo ragazzo ma non è il suo fidanzato, è suo fratello, si chiama Valerio.

Per i ragazzi è arrivato il momento di tornare a scuola…Le cose non sono cambiate per Nadia che sembra essere ancora innamorata di Guzman, mentre lui invece sta ancora con Lucrezia. Polo e Carla si confrontano subito: hanno paura che Christian possa dire qualcosa alla polizia…Anche Samuel fa il suo ritorno a scuola e gli occhi di tutti sono puntati su di lui…Neppure il tempo di entrare in classe che i ragazzi scatenano una rissa. Guzman aggredisce violentemente Samuel viene fermato solo dalle parole di Nadia che lo invitano a fermarsi. Deve intervenire la preside per calmare gli animi. Rebeka è la ragazza nuova che attira subito l’attenzione di tutti e fa amicizia con Samuel, visto che è l’unica a non odiarlo…Carla è molto preoccupata, teme che Cristian possa dire tutto. Guzman rivela a Nadia per quale motivo ha smesso di rispondere ai suoi messaggi. Lei però chiarisce subito la sua posizione dicendogli di non avere bisogno di uno come lui.

Valerio organizza una festa in discoteca per inaugurare l’anno. Omar continua a mentire a suo padre e vede Ander di nascosto. Quando Omar torna nel negozio trova suo padre svenuto. Nadia invece va alla festa in discoteca con Samuel e Rebeka. Christian è sempre più turbato per quello che è successo a Nano. Carla però sa come manipolarlo e gli dice che sua madre gli ha trovato un posto in una università americana: è la grande occasione della sua vita. Ma a quanto pare questa volta il ragazzo non vuole lasciarsi manipolare. La madre di Nadia prova a mettersi in contatto con lei…Aiutata da Rebeka, Nadia cambia look e si trucca. E’ la sua serata, non immagina quello che è successo a suo padre…

Nel frattempo le forze dell’ordine continuano le loro ricerche: sono passate 23 ore. La persona scomparsa è un ragazzo che era alla festa in discoteca.