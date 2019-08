Elite 2 arriva su Netflix: svelata la data di uscita

Tempo di annunci per Netflix e di nuove uscite. Dopo aver rilevato la data del lancio della terza stagione di Tredici, oggi arriva un’altra data importante per una parte del pubblico di Netflix che ama le serie in streaming. Oggi infatti è stata annunciata la data di uscita di Elite 2. La seconda stagione della serie spagnola sbarca su Netflix dal 6 settembre 2019.

Che cosa succederà in questa stagione della serie? Come vi abbiamo già raccontato nelle nostre anticipazioni, dopo l’omicidio di Marina la vita per tutti i suoi amici e i suoi compagni di scuola è cambiata. Non solo, chi ha seguito la prima stagione di Elite sa bene che in questo momento in carcere, con l’accusa dell’omicidio di Marina c’è una persona innocente, che non ha nulla a che fare con la morte della ragazza. Nell’ultimo episodio della prima stagione di Elite infatti, abbiamo visto tutto quello che realmente è successo alla ragazza e chi sono i suoi assassini.

ELITE 2 ARRIVA LA DATA DI USCITA: ECCO QUANDO VEDREMO LA SERIE SU NETFLIX

Come detto in precedenza quindi, Elite 2 arriva su Netflix il 6 settembre 2019. Ed ecco un nuovo teaser che mostra i nuovi protagonisti e i vecchi protagonisti di questa serie. Ancora una volta ci ritroveremo nel liceo di Las Encinas e cercheremo di scoprire se, il vero assassino di Marina, pagherà per la sua morte.

La trama della seconda stagione sarà animata dalla presenza di nuovi protagonisti, oltre alle indagini condotte da Samuel che cercherà in tutti i modi di dimostrare che suo fratello Nano, non ha nulla a che fare con l’omicidio di Marina, anche se la testimonianza decisiva, che lo ha condotto in carcere, è stata proprio la sua… Insieme al cast della prima stagione, nella seconda stagione di Elite troveremo nuovi attori e personaggi. Jorge Lopez da Soy Luna e Violetta sarà Valerio M., Georgina Amorós da Tini sarà Cayetana G., mentre Claudia Salas sarà Rebeca P..