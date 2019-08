La terza stagione di Tredici arriva ad agosto e il trailer ( con spoiler) svela la trama principale

Se avete visto il trailer di Tredici potete continuare la lettura senza scoprire nulla di nuovo e quindi senza essere sconvolti dal super spoiler che nel video viene dato senza pensarci troppo! Se invece non avete visto il trailer ufficiale con la data di uscita di Tredici 3 allora non andate avanti nella lettura, se non amate gli spoiler. Vi parleremo infatti di quello che succederà nella terza stagione di Tredici ( 13 reasons why ). Molti sono i segreti che legano i ragazzi dopo la morte di Hanna che, a quanto pare, in questa stagione non sarà centrale ma potrebbe avere un ruolo. Non è detto infatti che la scomparsa e la morte di Bryce, non sia legato a questa vicenda…La morte di Bryce Walker appunto. Come dicevamo nel trailer si vede chiaramente il funerale di Bryce. C’è infatti un bara, davanti alla quale i ragazzi si ritrovano. C’è la foto di Bryce e si capisce che al ragazzo è successo qualcosa di misterioso. La terza stagione di Tredici quindi ruoterà intorno alla morte di Bryce con l’interrogativo che potrete vedere proprio dal video in questione: chi ha ucciso Bryce Walker?

TREDICI 3 NEWS E ANTICIPAZIONI: CHI HA UCCISO BRYCE WALKER?

Bryce Walker, il giocatore di football interpretato da Justin Prentice, è scomparso, come ci rivela il trailer e i poster della prossima stagione di Tredici in arrivo il 23 agosto. Ricorderete che nelle prime due stagioni, il ruolo di Bryce era stato quello di uno dei cattivi della situazione, uno dei ragazzi a causa dei quali Hanna si era tolta la vita. Ritroveremo i ragazzi, otto mesi dopo il ballo. Ricorderete infatti che nell’ultimo episodio della seconda stagione, Clay aveva impedito a Tyler (Devin Druid) di compiere un gesto estremo durante il ballo di primavera. Clay (Dylan Minnette), Jessica (Alisha Boe), Tony (Christian Navarro), Alex (Miles Heizer), Justin (Brandon Flynn) e Zach (Ross Butler) provano a proteggere il segreto del ragazzo mentre lo aiutano a riprendersi.

Ma all’improvviso un nuovo mistero sconvolge per sempre la vita dei giovanissimi studenti. Dopo una tumultuosa partita di football, un giocatore scompare e Clay finisce tra gli indagati. Una figura esterna al gruppo li guiderà nel corso degli indagini e i loro segreti più profondi rischiano di essere rivelate. “Anche le azioni compiute con le migliori intenzioni possono cambiare una vita” si legge nelle anticipazioni di questa terza stagione di Tredici.

Per quello che riguarda il cast di questa terza stagione ci sarà Grace Saif che interpreterà il ruolo di Ani, un personaggio centrale nel racconto delle vicende di Tredici 3. E adesso non ci resta che guardare il trailer, eccolo per voi.

TREDICI TERZA STAGIONE: ECCO IL TRAILER UFFICIALE CON LA DATA DI USCITA

Vi ricordiamo quindi che la terza stagione di Tredici arriverà su Netflix il 23 agosto 2019. Ancora una serie da cui ci si aspetta tanto nell’estate della piattaforma streaming che ha già puntato molto sulle serie da mandare in onda in estate, basti pensare a La casa di Carta 3 e alla stagione finale di Orange is the new black.