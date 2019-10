Il finale di Rosy Abate 2 piace al pubblico: finalmente emozioni e sorrisi

I fans di Rosy Abate erano in ansia tanto da chiedere che il finale fosse cambiato ancora prima di sapere come sarebbero finite le avventure della Regina di Palermo. Erano bastati dei frame per allarmare il pubblico: Rosy non può e non deve morire. Ma era chiaro che Rosy non sarebbe morta anche se in questa settimana si è persino arrivati a dire che nel rispetto del pubblico si sarebbe cambiato il finale…E’ chiaro che chi ha scritto la sceneggiatura di Rosy Abate 2 ha da sempre pensato a questo genere di finale. Un finale tra l’altro che non solo regala il lieto fine agli amati protagonisti ma lascia aperta una porta. E se è vero che Giulia Michelini si è detta stanca del personaggio di Rosy Abate, è anche vero che così facendo in un qualsiasi altro momento, si potrebbe tornare!

Vedere poi una fiction che regala il lieto fine al suo pubblico è cosa rara. Ma per fortuna in questo caso, niente sangue ma solo felicità e tante emozioni nel finale dell’ultima puntata di Rosy Abate 2.

ROSY ABATE 2 IL GRAN FINALE: LEONARDO E NINA INSIEME FELICI

Grazie al piano di Leonardo alla fine lui, sua madre e Nina non sono stati costretti a scappare. Hanno attirato Costello in una trappola e, grazie alla registrazione audio della sua confessione, lo hanno incastrato. Ma le cose non sono andate bene per tutti. Purtroppo nell’ultima puntata di Rosy Abate 2 il pubblico ha dovuto dire addio a Luca che si è sacrificato per la causa.

Leonardo e Nina si sono sposati, lei ha scoperto di essere incinta e felici si preparano per il loro futuro insieme. Resteranno in Italia anche perchè Leo ha una missione da compiere: diventare suo padre come Ivan di Meo ma soprattutto come Luca che per lui è stato una vera figura di riferimento negli anni più difficili. Rosy è preoccupata perchè il mestiere del poliziotto è difficile ma Licata e Pietrangeli la rassicurano: si prenderanno cura di Lei, lo fanno per il ragazzo, non per lei che resta in ogni caso, la mafiosa che ha fatto uccidere e ha ucciso, i loro migliori amici.

E Costello che cosa ne sarà di lui? Il padre di Nina ha molti anni di carcere da scontare ma ha un solo obiettivo: uscire dalla prigione e uccidere Rosy la donna che le ha portato via sua figlia. Se questa famosa terza stagione si volesse fare, di cose di cui parlare, ce ne sarebbero!