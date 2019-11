La caccia-Monteperdido è la nuova serie tv di Canale 5 con Megan Montaner: tutto quello che c’è da sapere

Mediaset si prepara a giocare nuove cartucce nel palinsesto invernale di Canale 5. E tra le nuove proposte arriva anche una nuova serie tv spagnola con Megan Montaner protagonista. L’indimenticabile Pepa de Il segreto è stata già protagonista di serie molto valide in onda su Canale 5 come Senza Identità ad esempio e adesso torna in prime time con La Caccia-Monteperdido ( titolo originale La caza-Monteperdido). Proprio in questi giorni infatti sta andando in onda il primo promo ufficiale della serie tv che andrà in onda, a partire dal 10 novembre in prima serata alla domenica.

Curiosi di sapere di che cosa parla questa serie tv e quale è la trama generale della fiction spagnola con Megan Montaner protagonista? Vediamo tutto quello che c’è da sapere con le anticipazioni de La Caccia-Monteperdido. La serie tv è andata in onda il 25 marzo 2019 su Telecinco, si tratta di un il thriller psicologico basato sul romanzo di Agustín Martínez. In un primo momento il debutto della serie era previsto per il 17 novembre 2019 ma come potrete vedere dal promo in onda in questi giorni sui canali Mediaset, La caccia andrà in onda dal 10 novembre 2019.

La serie spagnola è scritta dall’autore Martínez e Luis Moya,ed èun thriller psicologico ambientato nella valle del Benasque.

Possiamo già dirvi che ci sarà una seconda stagione della serie! Nonostante si fosse pensato solo a una stagione, visto che il finale tra l’altro coinvice con il libro, gli sceneggiatori hanno deciso, i seguito agli ascolti molto alti, di pensare a una seconda stagione che sarà ambientata nella Sierra de Tramontana.

LA CACCIA-MONTEPERDIDO: LA TRAMA DELLA NUOVA SERIE TV SPAGNOLA IN ONDA SU CANALE 5

La serie tv ci racconta la scomparsa di due ragazze. Sono passati 5 anni da quel giorno. Improvvisamente però succede qualcosa che nessuno si aspetta : una di loro torna a casa. La polizia dunque pensa che sia possibile rintracciare anche la seconda ragazza che era scomparsa e si torna a indagare su quello che successe molti anni prima. Le due ragazze scomparse si chiamano Ana e Lucia e sono scomparse proprio da una cittadina che si chiama Monteperdido. E’ Ana a tornare a casa anche se mai nessuno lo avrebbe pensato. Le famiglie delle due ragazze e gli abitanti del paese sembrano nascondere diversi segreti tanto che, quando la polizia comincia a indagare, nelle ricerca di Lucia, non tutti in paese sono felici di questa novità. Agli investigatori sembra chiara subito una cosa: chi ha rapito le due ragazze si nasconde nella cittadina, è tra gli abitanti di questo paese e molte persone, nei 5 anni dopo la scomparsa di Ana e Lucia, hanno sicuramente mentito.

LA CACCIA-MONTEPERDIDO: LE ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata della serie tv spagnola, a 5 anni dalla sua scomparsa, Ana ricomparirà per strada. Ha avuto un incidente stradale e l’autista che guidava è morto. Un altro mistero quindi arriva a Monteperdido. Al suo risveglio, la ragazza non ricorda nulla. A fare luce su quanto accaduto, vengono chiamati Santiago Baín e la sergente Sara Campos, entrambi agenti del gruppo investigativo UCO. A 5 anni di distanza dal giorno della scomparsa delle due ragazze nuove domande: chi era l’uomo morto che guidava la macchina e dov’è finita Lucia?

Per quanto riguarda il cast invece, ritroveremo come detto in precedenza Megan Montaner nel ruolo di Sara Campos e Alain Hernández in quello di Víctor Gamero. Nel cast segnaliamo anche la presenza di Francis Lorenzo, CarlaDíaz ed Ester Expósito.