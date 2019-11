Enrico Piaggio-Un sogno italiano arriva su Rai 1: la storia

Lo abbiamo lasciato alle prese con i misteri da risolvere nella Cascina Morra, lo ritroviamo a vestire i panni di Enrico Piaggio. Parliamo di Alessio Boni che nel film tv dedicato alla storia dell’imprenditore, sarà proprio il protagonista del racconto. E’ la storia, quella di Enrico Piaggio, di un imprenditore che ha vinto la sua scommessa nel dopo guerra italiano. Una idea geniale, una idea che serve per salvare la sua azienda sarà alla base del successo della Piaggio. Per affrontare le enormi difficoltà attraversate dalla sua azienda di aeroplani e salvare dal lastrico i tanti operai che vi lavorano Piaggio comprende la necessità di trasformare la produzione e di immettere sul mercato un mezzo di trasporto innovativo, agile e soprattutto alla portata di tutte le tasche. Ed è in questo clima che nasce l’idea della Vespa! Enrico Piaggio-Un sogno italiano, ci racconta proprio la genesi di questa idea e la creazione di un progetto che ancora oggi è vincente. Un mondo fatto di idee e di figure chiave che insieme a Enrico, cambieranno la storia della sua azienda ma un po’ anche di tutta l’Italia.

Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla storia raccontata nel film tv che andrà in onda il 12 novembre 2019 su Rai 1.

ENRICO PIAGGIO-UN SOGNO ITALIANO: ECCO LA TRAMA DEL FILM TV

È il 1945. La fabbrica di Enrico Piaggio, a Pontedera, è in macerie. I dodicimila operai che vi erano impiegati sono condannati alla disoccupazione e alla miseria. Piaggio avverte l’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle: la vita di tante famiglie dipende dalla sua capacità di creare nuovo lavoro. Nella mente dell’imprenditore nasce un progetto: un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile ed economico, capace di rilanciare la mobilità dando impulso alla ripresa della vita economica e civile del Paese. Per dare concretezza a questo sogno, Piaggio si rivolge all’ingegner Corradino D’Ascanio.

Il geniale progettista mette a frutto l’esperienza maturata in campo aeronautico per creare lo scooter che ancora oggi è il segno della creatività e del design italiani: la Vespa. La strada dell’affermazione per Piaggio, tuttavia, è irta di ostacoli. Un avido banchiere, Rocchi-Battaglia, ricorre a ogni mezzo per impossessarsi della fabbrica, colpendo Piaggio negli affetti più cari: la moglie Paola e la figlia di lei, Antonella, avuta dal matrimonio con un eroico militare morto in guerra e decorato alla memoria. Per minare quegli affetti, Rocchi-Battaglia ricorre all’astuzia e al rancore di Livia, una spregiudicata dark lady con cui Enrico aveva avuto in passato una relazione. La nuova insidia fallisce anche per l’intervento chiarificatore di una giovane e talentuosa impiegata dell’ufficio réclame, Susanna detta Suso. Suso contribuirà a realizzare un’altra geniale idea di Piaggio. L’imprenditore intuisce che il suo scooter deve superare la natura di prodotto per farsi immagine e sogno. Ed è così che, quando il regista americano William Wyler arriva in Italia per girare Vacanze Romane, Piaggio chiede a Suso di convincerlo a fare della Vespa la “carrozza” su cui far viaggiare i due protagonisti. Ma per la ragazza, sperduta tra i viali di Cinecittà, raggiungere il regista si rivelerà un’impresa difficile. Le verrà in aiuto un giovane giornalista italo-americano, Peter Panetta. E tra loro forse scatterà una scintilla…

ENRICO PIAGGIO-UN SOGNO ITALIANO CAST E NOTE TECNICHE

“Enrico Piaggio. Un sogno italiano”, è una coproduzione Rai

Fiction – Moviheart, per la regia di Umberto Marino. Con Alessio Boni nei panni di Enrico Piaggio, Enrica Pintore in quelli della

moglie Paola, Beatrice Grannò nelle vesti di Suso e con Francesco Pannofino nel ruolo di Rocchi-Battaglia e con la partecipazione straordinaria di Violante Placido nel ruolo di Livia Rivelli. Il soggetto è di Roberto Jannone e Francesco Massaro che

firmano anche la sceneggiatura insieme a Franco Bernini.