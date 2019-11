Oltre la soglia anticipazioni terza puntata: Tosca si fiderà di Di Muro?

Non potevano mancare anche oggi le nostre anticipazioni di Oltre la soglia: cosa accadrà nel prossimo appuntamento con la fiction di Canale 5? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 20 novembre 2019 su Canale 5. Come avrete visto nel secondo episodio Tosca e Di Muro sono molto vicini ma la bella dottoressa non vuole in nessun modo creare un legame con il procuratore. L’uomo non si è reso conto del fatto che Tosca abbia bisogno di aiuto e che non sia semplice stare al suo fianco, così commette una serie di errori, uno dopo l’altro. La Navarro dal canto suo ha un passato complicato alle spalle che torna a far visita di continuo. Sembra essere chiaro infatti che la ragazza che Tosca continua a vedere ogni qualvolta ha delle allucinazioni sia lei da ragazza, nel momento più difficile della sua vita.

Ma cosa successe in quella occasione? E’ lì che si trova il trauma della bella Navarro? Scopriamo qualcosa in più con la trama e le anticipazioni della terza puntata di Oltre la soglia.

OLTRE LA SOGLIA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA TERZA PUNTATA IN ONDA IL 20 NOVEMBRE 2019

Tosca deve decidere che cosa fare con Antonio: sa che sta iniziando a trovare un contatto con lui ma sa anche che ha poco tempo per capire se il ragazzo ha davvero bisogno di una struttura diversa che si possa prendere cura di lui… Un caso molto insolito per Tosca (Gabriella Pession): Anna (Maria Mosca) riferisce la cura esatta per una malattia psichiatrica che si attribuisce da sola. Spiega di essere in cura presso una clinica, ma nessuno ne ha denunciato la scomparsa. Da dove arriva? E cos’ha davvero? Intanto, la vita privata di Tosca si complica sempre di più, fra Di Muro (Giorgio Marchesi) che non vuole rinunciare a lei e un altro uomo che la sta cercando. Tutto lascia pensare ad un tentativo di suicidio, ma quando Tommaso (Gabriele Fiore), 16 anni, inizia a rifiutare il cibo e a ringhiare contro lo staff del reparto, Tosca coglie i segnali di una patologia molto particolare. Un evento imprevedibile potrebbe mettere in pericolo la vita del ragazzo e Tosca sarà costretta a chiedere l’aiuto di Di Muro. Un tira e molla che porta la dottoressa sempre più vicina al procuratore anche se lei vorrebbe evitare di incontrarlo…

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Oltre la soglia in onda la prossima settimana su Canale 5.