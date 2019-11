La caccia-Monteperdido anticipazioni terza puntata: chi ha sequestrato Lucia, era lei la ragazza vista dalla nonna di Elisa?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama della terza puntata de La caccia-Monteperdido, la fiction con Megan Montaner in onda alla domenica sera di Canale 5. Nella prima puntata gli ascolti non sono stati molto esaltanti ma il pubblico che ha seguito La Caccia si è appassionato a questa indagine. Cosa vedremo quindi nella terza puntata dal titolo Il lago incantato in onda il 24 novembre 2019? Per Sara è arrivato il momento di dire addio al suo collega e amico Santiago che stava cercando di capire che cosa si nascondesse nella ditta del padre di Lucia. Come mai il poliziotto era andato proprio in quel luogo la sera in cui è stato ucciso? E’ questo che Sara vuole scoprire perchè ormai non ha dubbi: la persona che ha sequestrato Lucia e anche Ana è una persona che conosce bene Monteperdido e sa come muoversi. Ma adesso Sara ha un nuovo sospetto: inizia a credere che siano due i sequestratori, chi sono? E che ne è stato di Lucia, la ragazza è ancora viva? Nella seconda puntata in onda ieri sera, abbiamo visto la ragazza nella galleria in cui si trovava la nonna di Elisa. E’ stata solo una allucinazione della donna o quella vista nella galleria era davvero Lucia? E ancora, chi è la persona che si è messa in contatto con il padre di Lucia, è davvero il rapitore? L’uomo aveva una bambola in macchina. E’ stato davvero lui?

Scopriamo maggiori dettagli con la trama della terza puntata de La Caccia Monteperdido che ci aspetta la prossima settimana su Canale 5.

LA CACCIA-MONTEPERDIDO: LE ANTICIPAZIONI E LA TRAMA DELLA TERZA PUNTATA

“Il lago incantato“. Le indagini inducono Sara a pensare che i rapitori siano due.L’agente non ha più dubbi. Nel frattempo però per lei arriva il doloroso momento dell’addio. Il funerale di Santiago, un amico più che un collega… Joaquin offre una taglia a chiunque sia in grado di fornirgli notizie sulla figlia. Nicolas viene rilasciato, ma grazie alle sue dichiarazioni emerge una realtà del tutto inattesa. Intanto le indagini proseguono e Sara cerca di avvicinarsi ad Ana, che invece trova appoggio in Quim. Joaquin e Montse temono che Lucia sia morta e non nutrono speranze sul lavoro della polizia. Sara scopre che Victor le ha sempre tenuto nascosto un particolare piuttosto importante sulle indagini. Emerge un grande segreto che mette a rischio l’incolumità di tutti gli abitanti di Monteperdido. Nessuno di loro sembra essere in salvo….

Tutto questo e molto altro nella terza puntata de La Caccia ( che corrisponde, per le scelte fatte da Mediaset, alla quinta puntata spagnola). In Spagna infatti sono state otto le puntate di circa un’ora e dieci minuti in onda mentre su Canale 5 potrebbero essere solo 4, per cui quella di domenica prossima dovrebbe essere la penultima.