La caccia-Monteperdido ultima puntata: perchè Ana non smaschera “Silvan”, chi è il sequestratore di Lucia?

Ana sa chi è l’uomo che per cinque anni ha fatto del male a lei e a Lucia? Ana sa ma non parla perchè ha paura e di che cosa? Tutta la verità sta per venire alla luce e nell’ultima puntata de La Caccia-Monteperdido, scopriremo tutta la verità su questa vicenda. Sara continua a sospettare di tutti e pensa che siano due le persone ad aver fatto del male ad Ana e a Lucia ma Victor, grazie alle parole di Kim, ha capito che Ana sa chi è “Silvan”, sa di chi deve avere paura e perchè. Sara adesso deve fare i conti con questa nuova rivelazione, nell’ultima puntata de La Caccia, si arriverà finalmente al finale di questa storia? Proprio nella terza puntata in onda il 24 novembre, abbiamo scoperto che Lucia è ancora viva, ha persino un cellulare dal quale ha chiamato Ana per chiederle il suo aiuto, per chiederle di convincere Silvan, così loro hanno sempre chiamato il sequestratore, a non farle del male. Adesso ha paura: non vuole più prendersi cura di lei, adesso l’uomo la vuole uccidere. Perchè, che cosa è cambiato?

Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quarta e ultima puntata de La Caccia in onda il primo dicembre 2019 su Canale 5.

LA CACCIA ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: SARA RIESCE A LIBERARE LUCIA PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI?

“La cerva bianca“ è il titolo dell’ultimo episodio de La Caccia, dell’ultima puntata in onda in Italia il primo dicembre 2019.

Ismael, interrogato da Sara, afferma che tra i film porno portati all’Hotel La Guardia ce ne fosse uno con una minorenne che si trovava in una stanza rivestita di una carta da parati azzurra con dei caprioli, la stessa carta parati di cui era rivestito il buco dove vivevano Ana e Lucia. Nel video a quanto pare c’è Ana. Sara arriva alla conclusione che probabilmente Simo’n sia stato uno dei carcerieri. Dai racconti di Anna si evince che il rapporto tra lei e Lucia fosse molto conflittuale. Dopo la telefonata di Lucia, Ana scappa di casa e tutto il paese si mobilita per cercarla. Perchè non ha fatto subito qualcosa per la sua amica, di chi ha paura, quale verità nasconde?

Rafael, lo zio di Lucia, viene accusato del sequestro delle bambine e dell’assassinio di Ana. Era da lui che Santiago andava la notte in cui è stato ucciso? Sara lo interroga per cercare di sapere dove tenga segregata Lucia, ma lui sostiene di averla uccisa. Sara non ne e’ convinta, ma ormai il suo autocontrollo e’ messo a dura prova dagli eventi. Victor chiede al Colonnello Figueroa di venire a Monteperdido per sollevarla dall’incarico ritenendo che non sia piu’ in grado di occuparsi del caso.

E a Sara sta per succedere qualcosa che nessuno immagina…

Tutto questo e molto altro nel gran finale de La Caccia in onda la prossima domenica su Canale 5.