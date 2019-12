Don Matteo 12 a gennaio su Rai e dodici Terence Hill fanno gli auguri di Natale

E’ iniziato il conto alla rovescia per tutti i fans che stanno aspettando con ansia la dodicesima stagione di Don Matteo. Ormai manca pochissimo: l’amatissima serie di Rai 1, una tra le più longeve della rete, vuole battere ogni record. Don Matteo 12 sta per tornare in prime time con una stagione molto ricca: ci saranno infatti anche molte guest star che animeranno gli episodi di cui ancora una volta Terence Hill e Nino Frassica saranno chiaramente protagonisti. Si mormora che questa potrebbe essere l’ultima stagione di Don Matteo ma a cambiare le carte in tavola ci ha pensato proprio l’attore; in una sua intervista per Tv, sorrisi e canzoni, Terence Hill ha infatti dichiarato di non essere affatto stanco di questo personaggio facendo capire che di altre stagioni, ce ne potrebbero essere eccome! L’attore infatti pensa che la fiction si rinnovi e sia sempre diversa. Bisognerà vedere se anche il pubblico accoglierà Don Matteo con lo stesso entusiasmo. Anche i numeri del resto non sono più quelli di una volta. Dai picchi di 9 milioni di spettatori, alla media fissa di 8, a quella di 7, si è scesi nell’ultima stagione, a numeri più bassi, anche se, sempre eccellenti.

DON MATTEO 12: NON POSSONO MANCARE GLI AUGURI DI NATALE

In vista della prima puntata che dovrebbe andare in onda subito dopo le feste di Natale, la Rai ha lanciato il primo promo ufficiale della stagione. Non si vede nulla di quello che accadrà e non ci sono anticipazioni ma per i telespettatori che amano la serie, questo video di auguri ha sicuramente un sapore speciale.

Nel video infatti rivediamo Cecchini e Pippo mentre Spoleto si prepara per la festa di Natale. La piazza è tutta addobbata e anche Pippo e Cecchini sono pronti per il Natale. Nella piazza Don Matteo arriva prima in bici, poi a piedi e il maresciallo inizia a pensare di essere impazzito. In realtà è tutto normale: Don Matteo si fa in dodici proprio per ricordarci che questa è la dodicesima stagione della fiction di Rai 1.

E poi ovviamente gli auguri speciali per tutte le famiglie: che sia un sereno Natale davvero per tutti!